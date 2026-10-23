Zvaigžņotā "76ers" vēsturiski atspēlējas un uzvar principiālo sāncensi Austrumu konferencē
Filadelfijas "76ers" komanda ceturtdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta mačā atspēlēja 29 punktu deficītu un savā laukumā pieveica Klīvlendas "Cavaliers" vienību.
"76ers" bija pārāka ar 114:106 (18:35, 27:34, 37:21, 32:16), tiekot pie otrās uzvaras divās spēlēs. Pirmajā turnīra mačā Filadelfijas komanda pieveica čempionvienību Ņujorkas "Knicks". Vēl otrās ceturtdaļas beigās pagājušās sezonas Austrumu konferences fināliste "Cavaliers" bija vadībā ar 69:40, tomēr iespaidīgo pārsvaru otrajā spēles daļā noturēt nespēja. Klīvlendas komandai šī bija pirmā spēle sezonā.
BROWN, MAXEY, EMBIID, LEBRON LEAD 29-POINT COMEBACK 🔥 In the 2nd half: Brown: 17 PTS, 5 REB Maxey: 17 PTS, 4 AST, 2 STL Embiid: 15 PTS LeBron: 12 PTS, 7 REB, 4 AST LARGEST SIXERS COMEBACK OF THE PLAY-BY-PLAY ERA! https://t.co/s0Vet48MsA— NBA (@NBA) October 23, 2026
Filadelfija veikusi lielāko kluba atspēlēšanos kopš 1988. gada jeb laika, kad statistikā ieviesta "play-by-play" sistēma. Tāpat šī bijusi lielākā atspēlēšanās kādā spēlē Lebronam Džeimsam - ilgajā 24 gadus karjerā NBA tik lielu deficītu viņa pārstāvētā vienība vēl nebija dzēsusi. Uzvarētājiem Tairīzs Maksijs guva 32 punktus, Džoels Embīds - 24, Džeilens Brauns - 21, bet Lebrons Džeimss sakrāja 17+10 un piecas rezultatīvas piespēles.
WHAT A HOME DEBUT IN PHILLY FOR LEBRON. 👑 17 PTS 👑 10 REB 👑 5 AST 👑 3 STL 👑 29-POINT COMEBACK It's the LARGEST COMEBACK of his 24-year career! https://t.co/w4KFhhiKPA— NBA (@NBA) October 23, 2026
"Cavaliers" sastāvā Donovans Mičēls izcēlās ar 32+10, Evans Moblijs guva 18 punktus, bet 16 punktus pievienoja Džeimss Hārdens.
Citā mačā otro uzvaru divās spēlēs izcīnīja arī Oklahomasitijas "Thunder", kas savā laukumā ar 96:84 (24:27, 20:21, 26:16, 26:20) pārspēja Denveras "Nuggets". Spēles lielāko daļu vadībā atradās viesi, tomēr pēdējā ceturtdaļā "Thunder" pārņēma spēles iniciatīvu un svinēja drošu panākumu. Mājinieku sastāvā rezultatīvākais ar 21 punktu bija Džeilens Viljamss, 17 punktus guva Šejs Gildžess-Aleksandrs, bet 12+17 sakrāja Čets Holmgrens.
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"Nuggets" no zaudējuma sezonas pirmajā mačā neglāba Ārona Gordona 20 punkti, kamēr vienības līderis Nikola Jokičš šoreiz realizēja tikai piecus no 19 metieniem no spēles un maču noslēdza ar 13 punktiem, septiņām izcīnītām atlēkušajām bumbām un piecām rezultatīvām piespēlēm, iekrājot dalītu sliktāko +/- rādītāju mačā -20.