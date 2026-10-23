Bļugers gūst savus pirmos vārtus "Maple Leafs" rindās; Šilovs neielaiž nevienu ripu "Penguins" uzvarā
Latvijas hokejisti ceturtdien "uzmirdzēja" Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlēs: Teodors Bļugers guva vārtus un atdeva rezultatīvu piespēli “Maple Leafs” uzvarā pār Alberta Šmita pārstāvēto Ņujorkas “Rangers”, bet Artūrs Šilovs atvairīja visus 26 metienus “Penguins” panākumā pār Uvja Balinska “Panthers”.
Pitsburgas "Penguins" ar 4:0 pārspēj Floridas "Panthers"
Latvijas vārtsarga Artūra Šilova pārstāvētā "Panthers" mājās bija pārāki ar 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). Uzvarētāju rindās divus vārtus guva Niks Robertsons. Šilovs tika galā ar 26 pretinieku metieniem, atvairot 100,0% raidījumu, un nopelnīja četras soda minūtes.
Balinskis spēlēja 14 minūtes un deviņas sekundes, no kurām vienu minūti un 53 sekundes vairākumā un 11 sekundes mazākumā. Viņš izdarīja vienu metienu pa vārtiem, nopelnīja divu minūšu noraidījumu un zaudēja divas ripas. Balinska lietderības koeficients bija -2.
"Penguins" pēc 11 spēlēm ar deviņiem punktiem ieņem 14. vietu Austrumu konferencē, savukārt "Panthers" pēc 11 spēlēm ar 12 punktiem tajā ir astotajā vietā.
Toronto "Maple Leafs" ar 5:4 pāstpēj Ņujorkas "Rangers"
Latvijas uzbrucēja Teodora Bļugera pārstāvētā "Maple Leafs" pārspēja pretiniekus ar 5:4 (2:1, 2:2, 1:1). Bļugers laukumā pavadīja 15 minūtes un 18 sekundes, no kurām 56 sekundes mazākumā. Viņš izdarīja vienu metienu pa vārtiem, bloķēja vienu metienu, pārtvēra vienu piespēli un zaudēja divas ripas. Bļugera lietderības koeficients bija +1.
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Teodors Bļugers gūst savus pirmos vārtus Toronto “Maple Leafs” rindās! 🚨 https://t.co/tPNtGE46xy— zemledus (@zemledus) October 23, 2026
Šmits pavadīja laukumā 12 minūtes un 27 sekundes, no tām 33 sekundes mazākumā. Viņš pielietoja divus spēka paņēmienus, un viņa lietderības koeficients bija -1.
Austrumu konferencē "Maple Leafs" pēc 12 spēlēm ar 14 punktiem ieņem sesto vietu, bet "Rangers" pēc 12 spēlēm ar 15 punktiem ir trešajā vietā.