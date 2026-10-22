Laksa ar 24 punktiem kaldina Skio komandas uzvaru FIBA Eirolīgas mačā
Latvijas basketboliste Kitija Laksa ceturtdien FIBA Eirolīgas mačā izcēlās ar 24 punktiem un kaldināja Skio "Famila" komandas uzvaru.
"Famila" mājās ar rezultātu 84:72 (19:18, 18:16, 20:14, 27:24) pārspēja Belgradas "Crvena zvezda" basketbolistes.
Pavadot laukumā 31 minūti un desmit sekundes, Laksa realizēja visus piecus divpunktu metienus, četrus no sešiem tālmetieniem un abus divus soda metienus. Latvietes rēķinā bija arī četras atlēkušās bumbas, viena piezīme, divas kļūdas, viena pārtverta bumba, viens bloķēts metiens, labākais +/- rādītājs komandā (+18) un 23 efektivitātes koeficienta punkti.
Laksa bija rezultatīvākā uzvarētāju rindās, bet ar 14 punktiem, 13 atlēkušajām bumbām un piecām pārtvertām bumbām izcēlās Marjama Kulibalī. Pretiniecēm 19 punkti bija Alijai Koljērai.
B grupā pēc divām spēlēm "Famila" komandai ir divas uzvaras, "Crvena zvezda" un Stambulas "Galtasaray" guvušas pa vienai uzvarai, bet Mehelenas "Kangoeroes" cietusi divus zaudējumus.
Pamatturnīrā spēlē 16 komandas, kas ir sadalītas četrās apakšgrupās. Otro posmu sasniegs katras grupas trīs labākās komandas.