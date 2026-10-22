"TTT Rīga" basketbolistes ar pārliecinošu uzvaru sāk FIBA Eirokausu
Latvijas čempione basketbolā "TTT Rīga" ceturtdien Rumānijā svinēja pārliecinošu uzvaru pirmajā FIBA Eirokausa mačā.
Rīdzinieces F grupas spēle Klužā-Napokā ar rezultātu 84:61 (25:17, 19:14, 27:12, 13:18) pārspēja vietējo komandu "Universitatea Cluj".
"TTT Rīga" vienībā ar 22 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām, deviņām rezultatīvām piespēlēm un četrām pārtvertām bumbām izcēlās Obrija Grifina, 17 punkti bija Laurai Grunmanai, 13 punktus guva Robina Bentone, astoņi punkti bija Enijai Ķīvītei, septiņus punktus guva un sešas atlēkušās bumbas izcīnīja Karlīna Pilābere, bet 7+5 šajos statistikas rādītājos iekrāja Ieva Pulvere.
Pretiniecēm 23 punktus guva Izabella Gradvela.
"TTT Rīga" komandai šī bija pirmā spēle grupā, bet Rumānijas vienība pirmajā cīņā pagājušajā nedēļā viesos ar 47:111 piekāpās vienai no kausa favorītēm Venēcijas "Umana Reyer" no Itālijas.
Grupā cīnās arī FIBA Eirokausa kvalifikācijas uzvarētāja Ramlas "Elitzur" no Izraēlas, kas šobrīd aizvada maču ar venēcietēm.
FIBA Eirokauss ir pēc spēka otrais sieviešu klubu turnīrs Eiropā.
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Pamatturnīrā 12 grupās sacenšas 48 klubi. Pa divām labākajām katras grupas vienībām, kā arī četras labākās trešo vietu ieņēmušās komandas iekļūs "play-off" turnīrā.
"TTT Rīga" basketbolistes FIBA Eirokausa pamatsacensībās spēlē ceturto sezonu pēc kārtas. Pērn rīdzinieces pamatturnīrā izcīnīja divas uzvaras sešās spēlēs un neiekļuva nākamajā fāzē.
Uzvaru 2025./2026. gada sezonā svinēja Turcijas vienība "Mersin", kas finālā divu spēļu summā ar 160:157 pieveica Grieķijas komandu Vironas "Athinaikos".