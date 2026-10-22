"Riga" futbolisti Konferences līgā izbraukumā izcīna otro neizšķirtu pēc kārtas
Latvijas čempionvienība "Riga" ceturtdien Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Konferences līgas pamatturnīra otrās kārtas mačā viesos spēlēja neizšķirti 1:1 (0:0) ar Kipras komandu "Pafos".
Rīgas klubs pirmajos divos mačos guvis divus punktus par neizšķirtiem.
"Riga" komandai vārtus guva Kaju Ferreira, bet pretiniekiem izcēlās Gabriels Teišeira.
Jau spēles pirmajās minūtēs rīdzinieki vairākas reizes apdraudēja pretinieku vārtus un vienu reizi bumba nonāca arī mērķī, taču, tā kā Režinaldu Ramiriss bija aizmugurē, vārtu guvums netika ieskaitīts. Nedaudz vēlāk bumba tika ieraidīta arī "Riga" vārtos, bet pirms tam bija pārkāpums pret Kenanu Piriču, un arī tajā epizodē rezultāts palika 0:0.
Puslaika otrajā pusē vienā no epizodēm pēc Ramirisa piespēles Auani Raki ar bumbu trāpīja pa vārtu stabu, bet pretuzbrukumā Piričs tvēra bumbu pēc Andersona Silvas sitiena. Mazliet vēlāk "Pafos" futbolisti pēc Babas Musē sitiena izsita bumbu tālāk prom no vārtu līnijas, neļaujot viesiem turpināt bīstamu uzbrukumu.
Otrais puslaiks sākās ar mājinieku sitienu pa "Riga" vārtiem, taču Silvas raidītā bumba lidoja secen vārtu stabam. Pretēji pirmajam puslaikam otrajā rīdziniekiem vairs nebija tik liela pārsvara, tomēr tas netraucēja izvirzīties vadībā. Cīņas 67. minūtē pēc strauja uzbrukuma Salāhs M'Hands no kreisās puses piespēlēja bumbu gar vārtiem, un pie tālā staba to mērķī sita tikko kā laukumā nākušais Kaju - 1:0.
Deviņas minūtes vēlāk pēc Kena Sema piespēles soda laukumā Teišeira pēc pagrieziena sita bumbu "Riga" vārtos un izlīdzināja rezultātu.
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Savā debijas mačā Eirokausu pamatturnīrā "Riga" pirms nedēļas savā laukumā Konferences līgas pirmajā kārtā uzņēma Kazahstānas komandu Almati "Kairat". Neizmantojot vairākas labas vārtu gūšanas iespējas, tostarp nerealizējot 11 metru soda sitienu, Latvijas čempioni debijā cīnījās neizšķirti 1:1 (1:1). Savukārt "Pafos" pirmajā kārtā izbraukumā ar 1:3 (0:3) piekāpās Itālijas vienībai Bergāmo "Atalanta".
Pamatturnīra turpinājumā 5. novembrī rīdzinieki mājās spēlēs ar čehu "Jablonec", 26. novembrī Lietuvā - ar Kauņas "Žalgiris" vienību, 10. decembrī savā laukumā - ar Itālijas vienību Bergāmo "Atalanta", bet 17. decembrī grupas turnīru pabeigs ar spēli Bosnijā un Hercegovinā, tiekoties ar Banja Lukas "Borac".
Pēc sešām kārtām pamatturnīra astoņas labākās komandas nodrošinās vietas astotdaļfinālā, 9. līdz 24. vietas īpašnieces cīnīsies izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā, bet 25.-36. vietas ieņēmējām Eiropas kausu sezona būs noslēgusies. Šāds formāts UEFA Konferences līgā tiek izspēlēts trešo reizi.
"Riga" ir trešā Latvijas komanda, kas iekļuvusi UEFA klubu turnīru grupu sacensībās. 2009./2010. gada sezonā UEFA Eiropas līgas grupu turnīrā spēlēja "Ventspils", bet 2022./2023. gada sezonā UEFA Konferences līgas grupu turnīrā cīnījās RFS, kas divas sezonas vēlāk iekļuva arī UEFA Eiropas līgas grupu turnīrā.
UEFA Konferences līgas fināls notiks 2. jūnijā Stambulā.