Sesks neziņā par savu nākamās sezonas plānu WRC
Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks šobrīd ir neziņā par savu nākamās sezonas plānu pasaules rallija čempionātā (WRC), meistarsacīkšu rīkotājiem atklāja latviešu autosportists.
Seska un stūrmaņa Renāra Franča ekipāža "M-Sport Ford" komandas sastāvā iepriekšējās divas sezonas startēja pusi no čempionāta. Šogad rallijos Zviedrijā, Portugālē, Grieķijā un Itālijā riepu plīsumu dēļ latviešiem bija grūti pacīnīties par augstvērtīgām pozīcijām. Savukārt Somijas rallija 14. ātrumposmā tika piedzīvota avārija.
"Mums nebija neviena rallija, kurā nebūtu radušās kādas problēmas. Tāds nu ir šīs sezonas iznākums," WRC citē Seska teikto.
"Tā bija sarežģīta sezona. Taču mēs atkal parādījām labus laikus ātrumposmos, iekļuvām labāko trijniekā. Tomēr galu galā tas īsti nekur nenoveda. Es pat nezinu, kā novērtēt savu sezonu," turpināja Sesks.
Nākamajā sezonā Latvijas autosportists cer startēt biežāk un bez lielām pauzēm starp rallijiem.
"Pēdējos divos gados ir bijis patiešām lieliski braukt augstākajā kategorijā, taču, ja tu tajā nestartē pilnu sezonu, tad ierasties uz atsevišķu ralliju un pēc tam cīnīties ar grūtībām man ir sarežģīti," secināja Sesks.
Viņš minēja, ka posmu skaitam, iespējams, nav tik lielas nozīmes, bet galvenais, lai var iekļauties sacensību ritmā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"Jūs redzējāt mūsu ātrumu Somijā, kad mēs spējām cīnīties ar pašām ātrākajām automašīnām. Tieši tajā brīdī mēs sākām sasniegt patiešām labu tempu, bet pēc tam līdz nākamajam rallijam man bija divu mēnešu pārtraukums," atgādināja Sesks.
Sesks sezonu noslēdza kopvērtējuma 16. pozīcijā.