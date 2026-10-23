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Basketbols
Šodien 06:10
NBA zvaigznes, kuru karjeras nopietnas diagnozes aprāva daudz agrāk
Šonedēļ publiski tika ziņots, ka Kristaps Porziņģis savas veselības dēļ nopietni apsver iespēju arī noslēgt basketbolista karjeru. Jauns.lv ielūkojās vēsturē, kurā netrūkst citu gadījumu, kad NBA spēlētāji priekšlaicīgi beidz spēlēt.
Tā saucamā POTS vīrusa simptomi atkal parādījušies Kristapa Porziņģa ikdienā, norāda ESPN savā publikācijā. Tas liedzis latvietim būt pieejamam Goldensteitas "Warriors", kas pie reizes jau izskata latvieša aizmainīšanas iespējas.
Vēsturiski Porziņģis nav pirmais un visdrīzāk arī ne pēdējais gadījums NBA vēsturē, kad ne traumu dēļ, bet gan citu veselības problēmu tie lemj priekšlaicīgi noslēgt karjeru. Ir bijuši mēģinājumi atgriezties, taču beigu beigās tāpat nācies karjeru noslēgt. Daži spilgtākie basketbolistu gadījumi.