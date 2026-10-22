Nosaukti Latvijas delegācijas karognesēji Pasaules Jaunatnes Olimpiskajām spēlēm “Dakara 2026”
Ceturtdien, 22. oktobrī, tirdzniecības centrā “Domina Shopping” norisinājās svinīgs pasākums, kurā tika prezentēta Latvijas Jaunatnes Olimpiskā komanda un ar vislielāko lepnumu paziņoti karognesēji IV Vasaras Pasaules Jaunatnes Olimpiskajām spēlēm, kas no 31. oktobra līdz 13. novembrim norisināsies Senegālas galvaspilsētā Dakarā.
Latvijas valsts karogu spēļu svinīgajā atklāšanas ceremonijā 31. oktobrī nesīs peldētāja Vitālija Kuzina un u-šu pārstāvis Roberts Ritenbergs.
Svinīgajā pasākumā jaunos sportistus uzrunāja un ceļavārdus teica LOK prezidents Raimonds Lazdiņš un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Sporta departamenta direktora vietniece Sanita Sveile. Abi noslēgumā arī pasniedza Latvijas valsts karogu izraudzītajiem karognesējiem.
LOK prezidents Raimonds Lazdiņš: “Lai kādi tuksneša vēji pūstu un lai kādas Atlantijas okeāna brīzes nestu izaicinājumus, novēlu jums izturību, nelokāmu drosmi un veiksmi jūsu pirmajā Pasaules Jaunatnes olimpisko spēļu startā! Esiet paši un sasniedziet savus labākos rezultātus.”
IZM Sporta departamenta direktora vietniece Sanita Sveile: “Jauniešiem, kas dosies uz Pasaules Jaunatnes Olimpiskajām spēlēm Dakarā, šis ir šī brīža augstākais sasniegums viņu karjerā un šeit jāuzsver, ka viņu karjera ir tikko sākusies. Novēlam sasniegt vēl augstākas virsotnes, izbaudīt katru mirkli un ar lepnumu nest Latvijas vārdu pasaulē.”
Peldētāja Vitālija Kuzina ir sporta meistare peldēšanā, kura jau guvusi nozīmīgu starptautisko pieredzi, startējot 2025. gada Eiropas Jaunatnes olimpiskajā festivālā (EJOF). Tāpat viņa ir daudzkārtēja Latvijas čempione junioru konkurencē (U18) un izcīnījusi medaļas arī Latvijas pieaugušo čempionātā.
Vitālija Kuzina: “Man ir liels uztraukums, bet arī liels prieks par to, ka mani izvēlējās par karognesēju - tas ir liels gods. Jau no paša rīta bija tāda nedaudz priekšnojauta. Man tas ir gods, parādīt, ka mēs arī varam kaut ko darīt tādā pasaules līmenī. Es braucu pēc pieredzes un prieka, un ceru, ka es varēšu sevi parādīt, ka mēs arī to varēsim izdarīt.”
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Savukārt u-šu pārstāvis Roberts Ritenbergs pārstāv Latvijas delegācijai jauno un eksotisko u-šu sporta veidu, pēdējos gados uzrādot izcilus rezultātus starptautiskajā arēnā. Ritenbergs izcīnījis 2. vietu 2026. gada Eiropas u-šu čempionātā Lionā (Francijā), kā arī ieguvis 3. vietu 10. Pasaules tradicionālā u-šu čempionātā Emeišānā (Ķīnā) 2025. gadā.
Karognesējs Roberts Ritenbergs: “Līdz pat pēdējam brīdim es negaidīju, ka tieši mani izvēlēsies kā vienu no Latvijas karognesējiem Jaunatnes olimpiskajās spēlēs. Man tas ir milzīgs gods, un es esmu neizsakāmi laimīgs. Esmu ļoti priecīgs par iespēju pārstāvēt savu valsti tik nozīmīgā un svarīgā notikumā.”
Gaidāmās spēles būs vēsturisks notikums, jo šī ir pirmais šāda mēroga Olimpiskās kustības pasākums, kas norisinās Āfrikas kontinentā. Latviju šajā starptautiskajā sporta forumā pārstāvēs 18 sportisti 12 sporta veidos un disciplīnās, bet kopumā delegācijas sastāvā iekļauti 40 dalībnieki, tostarp 14 treneri un tehniskais personāls, 3 medicīnas darbinieki un 5 komandas vadības pārstāvji.
Latvijas Jaunatnes Olimpiskās komandas pilns sastāvs:
- 3x3 basketbols: Roberts Deičs, Klāvs Černuho, Jēkabs Milužs, Gustavs Pētersons (treneris: Ritvars Kauliņš).
- Bokss: Timurs Gulbis (treneris: Iļja Žilinskis).
- Breika dejas: Edgars Sūrītis (treneris: Andžejs Začiņajevs).
- Burāšana: Viljams Preiss, Marta Ieva Dāle (treneris: Jānis Preiss).
- Peldēšana: Ēriks Magrins, Vitālija Kuzina (trenere: Anželika Paegle).
- Piekrastes airēšana: Sofija Kļujeva (trenere: Elita Krūmiņa).
- Pludmales cīņa: Anastasija Jakovļeva (treneris: Aleksandrs Morozovs).
- Šosejas riteņbraukšana: Ričards Hansons (treneris: Gatis Smukulis, tehniskais atbalsts: Viktors Belovs).
- Taekvondo: Viktorija Latiša (treneris: Jaeung Shin).
- Triatlons: Everts Pikšēns (treneris: Toms Pikšēns).
- U-šu: Roberts Ritenbergs (treneris: Romans Vlasenko).
- Vieglatlētika: Elīza Ligere, Ieva Malnača (treneri: Guntis Kļaviņš, Sandis Sabājevs).
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Atbalsta personāls un delegācijas vadība:
- Medicīniskais personāls: dr. Lolita Kalniņa-Havraneka (sporta ārste), Evelīna Kasjaņenko (sporta ārste/fizioterapeite), Jānis Lācis (fizioterapeits).
- Digitālā satura komanda: Lāsma Ločmele, Milēna Teterovska, fotogrāfs Edijs Pālens.
- Komandas vadība: Juris Šics un Maruta Taima.
Latvijas pārstāvētie sporta veidi Dakarā tiks aizvadīti trijos sacensību reģionos — Sali reģionā (piekrastes airēšana, pludmales cīņa, burāšana, triatlons), Dakaras reģionā (3x3 basketbols, breika dejas, peldēšana, šosejas riteņbraukšana, taekvondo, vieglatlētika) un Diamniadio reģionā (bokss un u-šu). Atklāšanas ceremonija paredzēta 31. oktobrī plkst. 20.30 pēc Latvijas laika.