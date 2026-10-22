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Šodien 17:48
Aizvadīts Liepājas atklātais čempionāts šahā
Liepājā aizvadīts atklātais jauniešu šaha čempionāts, kurā izcili startēja Liepājas Kompleksās sporta skolas audzēkņi, izcīnot vairākas godalgas dažādās sporta klašu grupās. Vairāki dalībnieki, tostarp Matīss Konovalovs un Roberts Šemjakins, izpildīja arī augstāku sporta klašu normatīvus.
Nedēļas nogalē ir aizvadīts Liepājas atklātais čempionāts šahā jauniešiem. Tajā piedalījās Liepājas Kompleksās sporta skolas šaha nodaļas audzēkņi.
Trenere Gaļina Sudmale stāsta par rezultātiem: “3. sporta klašu grupā uzvarēja Matīss Konovalovs no Liepājas Valsts ģimnāzijas, 2. vieta Robertam Šemjakinam, bet 3. vieta Savelijam Anaņjevam (abi LKSS).
2. sporta klases normatīvu izpildīja Matīss un Roberts. 4. sporta klašu grupā visas godalgotas vietas zēniem ir LKSS šaha nodaļas audzēkņiem: 1. vieta Rinaldam Glužģim, 2. vieta Stefanam Kerimovam, bet 3. vieta Aleksam Bukejam. Meitenēm uzvarēja Elīza Spicina, 2. vieta Arinai Bazdirevai, bet 3. vieta Zandai Vajevskai no Rucavas. 3. sporta klases normatīvu izpildīja Ronalds un Elīza.”