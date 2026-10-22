Gita Muceniece Francijā uzstāda jaunu Latvijas rekordu 24 stundu skrējienā
Pilsrundāles skrējēja Gita Muceniece Francijā notikušajās “Albi 24 Heures” sacensībās noskrēja 232,421 kilometrus un uzstādīja jaunu Latvijas rekordu 24 stundu skrējienā. Pēc pērn piedzīvotas traumas viņa ar trenera un ģimenes atbalstu atgriezās uz starta, apliecinot mērķtiecību un izturību.
Pilsrundāliete Gita Muceniece starptautiskajās diennakts skriešanas sacensībās “Albi 24 Heures” Francijā sasniegusi jaunu Latvijas rekordu 24 stundu skrējienā.
Pēc pērn pasaules čempionātā traumas dēļ neizdevušās ieceres Gita šogad atgriezās Albi ar skaidru mērķi – sasniegt Latvijas rekordu. Ar trenera Toma Komasa ieguldīto darbu un savas lieliskās atbalsta komandas – mammas Ligitas Dunkules un dēla Rainera Mucenieka – palīdzību tas ir izdevies!
Esmu gandarīta un lepna, ka tomēr to izdarīju, neskatoties ne uz ko,” atzīst Gita. Viņa neslēpj, ka sacensību pēdējās stundas bijušas īpaši smagas, tomēr apņēmība un neatlaidība palīdzējušas sasniegt mērķi.
Sacensības 17. un 18. oktobrī pulcēja dalībniekus, kuri 24 stundu laikā centās veikt pēc iespējas lielāku distanci, skrienot aptuveni 1,5 kilometrus garā aplī.
Sportistes sasniegums apliecina, cik daudz iespējams paveikt ar mērķtiecīgu darbu, izturību un līdzās esošu cilvēku atbalstu.
Gita pateicas arī Bauskas novada pašvaldībai par līdzfinansējumu, kas ļauj piedalīties starptautiskās sacensībās un sasniegt nozīmīgus rezultātus ārpus Latvijas robežām. Sportistes dalību sacensībās atbalsta Bauskas novada pašvaldības Sporta un veselības nodaļa.