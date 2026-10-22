Milānā smagu traumu guvušais bobslejists Renārs Grantiņš vēl neatgriezīsies sacensībās
Latvijas Bobsleja un skeletona federācija pirms sezonas sākuma informējusi par aktualitātēm bobsleja izlasē.
Federācija informē, ka sezonas ievadā galvenais treneris Emīls Cipulis nerēķinās ar pilota Renāra Grantiņa palīdzību, kurš Milānas olimpisko spēļu laikā vienā no treniņiem guva ļoti nopietnu traumu un bija ļoti tuvu invalidātei.
Cipulis norādījis, ka Grantiņa fiziskās sagatavotības testu rezultāti ir atbilstoši situācijai pēc savainojuma, tomēr, salīdzinot ar pārējiem komandas sportistiem, viņš joprojām ievērojami atpaliek. "Man ar Renāru bija diezgan nopietna saruna par to, ko darīt tālāk. Pirmkārt, viņam pašam ir jāsaprot, vai viņš grib riskēt ar savu veselību sporta dēļ un vai tas ir vajadzīgs. Pēc tam mums kopīgi būs jāpieņem lēmums. Šobrīd ar viņu nerēķinos vismaz sezonas pirmajā pusē," skaidro izlases galvenais treneris. Līdz ar to Latvijas izlase sezonas sākumā gatavojas startēt bez Grantiņa, vienlaikus turpinot vērtēt viņa veselības stāvokli un iespējas nākotnē atgriezties sacensībās.
Pilota vietā atgriezies Dāvis Kaufmanis. Iepriekš viņš bija pārkvalificējies par stūmēju, taču nebija atmetis vēlmi atkal atgriezties pilota lomā. Kā stāsta Cipulis, par iespējamo atgriešanos pie stūres ar Dāvi runāts jau pagājušajā sezonā. Tagad, mainoties situācijai komandas sastāvā, radusies iespēja šo ieceri īstenot. Dāvim būs iespēja startēt ar spēcīgu stūmēju sastāvu, bet Insbrukas treniņos viņš varēs atgūt četrinieka vadīšanas iemaņas, jo pēdējos gados ar šo tehniku nav braucis.
Interesi par bobsleja pilotēšanu izrāda stūmējs Mairis Kļava. Viņš jau aizvadījis vairākus treniņus Siguldas trasē, un pēdējās dienās demonstrējis stabilu braukšanu divnieku ekipāžā. Cipulis atzīst, ka Kļavas progress ir iepriecinošs un dod cerību, ka viņš varētu veiksmīgi nostiprināties pilota pozīcijā. Tiesa, komandas pašreizējā komplektācija, visticamāk, prasīs apvienot vairākus pienākumus.
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Šobrīd tiek plānots, ka Kļava ne tikai pilotēs divnieku, bet nepieciešamības gadījumā arī turpinās pildīt stūmēja pienākumus četriniekā. Galvenais iemesls ir ierobežotais augstākā līmeņa stūmēju skaits komandā. Treneri gan vēl izvērtēs iespējas Kļavu pilnībā koncentrēt uz pilotēšanu.
Jaunajā sezonā Latvijas sieviešu bobsleja komandu turpinās pārstāvēt pilote Amēlija Kotāne, kuras ekipāžā būs Zane Freimane un Justīne Bērziņa. Atšķirībā no iepriekšējās sezonas startiem Ziemeļamerikā, šosezon Latvijas dāmu ekipāža koncentrēsies uz Eiropas kausa izcīņu. Galvenais uzdevums būs turpināt apgūt Eiropas trases un uzkrāt sacensību pieredzi. Tas ļaus arī visai Latvijas izlasei sezonas laikā strādāt kopā, jo vīriešu un sieviešu ekipāžas piedalīsies vienā sacensību apritē.
Komanda paredzējusi piedalīties visos Eiropas kausa posmos, kā arī startēt Pasaules kausa posmā Siguldā un pasaules čempionātā. Papildu dalība Pasaules kausa sacensībās šobrīd nav galvenā prioritāte, tomēr pilnībā netiek izslēgta. Kā vienu no iespējamajiem variantiem Cipulis min Vinterbergas posmu. Lēmums par dalību tajā būs atkarīgs no Latvijas ekipāžu rezultātiem Eiropas kausā, sportistu gatavības un kopējās situācijas komandā.
"Man gribētos, lai uz olimpiskajām spēlēm aizbraucam ar divām patiešām spējīgām četrinieku ekipāžām, kuras var konkurēt par TOP 6. Protams, vēlamies aizvest arī sieviešu ekipāžu. Ja izdotos kvalificēt trīs vīriešu ekipāžas, no kurām divas būtu konkurētspējīgas, bet trešā krātu savu pirmo olimpisko pieredzi, tas būtu ļoti labs rezultāts," par četrgades mērķiem uzsver Cipulis.