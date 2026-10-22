Ukrainā likvidēts Krievijas divkārtējais olimpisko spēļu dalībnieks riteņbraukšanā
Ukrainā likvidēts pazīstamais Krievijas treka riteņbraucējs Sergejs Kučerovs, kurš nolēma nomainīt sportista karjerā gūto slavu ar kaimiņvalsts iedzīvotāju slepkavošanu.
ВСУ ликвидировали на фронте участника двух Олимпийских игр Кучерова https://t.co/aetv3jFtdL— TZ (@t1z234) October 22, 2026
46 gadus vecais Kučerovs 2008. un 2012. gadā Krievijas izlases sastāvā piedalījās olimpiskajās spēlēs Pekinā un Londonā, bija vairākkārtējais Pasaules kausa posmu medaļnieks, vairākkārtējs Krievijas čempions, taču mūža nogalē, iespējams, bija sakārojušās asākas izjūtas vai radusies vēlme piepelnīties ar asiņaino rūpalu.
Informācija par viņa likvidēšanas apstākļiem ir skopa, tiek ziņots, ka tas noticis 20. oktobrī. “Velosipēdists Kučerovs gāja bojā, piedaloties “speciālajā militārajā operācijā” [tā Krievijā spītīgi turpina dēvēt jau 1701 dienu ilgstošo asiņaināko karu Eiropā kopš Otrā pasaules kara, salīdzinājumam “Lielais tēvijas karš” ilga “tikai” 1418 dienas – red.]. Paredzams, ka piektdien viņu apglabās Tulas kapsētā, kur glabā bojā gājušos “SMO” dalībniekus,” lakoniski paziņojusi Tulas apgabala riteņbraukšanas federācija, nesniedzot informāciju par viņa nāves vietu un apstākļiem. Savukārt Krievijas riteņbraukšanas federācija žēlabaini piebilda, ka likvidētā okupanta “aiziešana ir neaizvietojams zaudējums visai mūsu sporta saimei.”
Kopš 2022. gada 24. februārī sāktās Krievijas invāzijas Ukrainā tur galu atraduši daudzi agresorvalsts sportisti.
2025. gada vasarā tika likvidēts bijušais Krievijas frīstaila izlases vecākais treneris Ņikita Vasiļjevs, krievu okupantiem Zaporižjas apgabalā mēģinot ieņemt Maļinovkas ciemu. Vasiļjevs toreiz komandējis desanta triecienvienību. 2022. gadā ar Vasiļjevu, kurš izlasi trenēja septiņus gadus, nepagarināja darba līgumu sakarā ar apsūdzībām par seksuālu uzmākšanos audzēknei Anastasijai Tataļinai, kura viņu apsūdzējusi arī 50 procentu balvas naudas izspiešanā pēc uzvaras 2021. gada pasaules čempionātā.
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2024. gada 3. decembrī 43 gadu vecumā tika likvidēts bijušais Krievijas futbola izlases aizsargs Aleksejs Bugajevs, kurš Krievijas izlases sastāvā no 2004. līdz 2005. gadam aizvadīja septiņas spēles, tostarp piedalījās arī 2004. gada Eiropas čempionātā. 2024. gada septembrī viņam par narkotiku tirdzniecības mēģinājumu piesprieda 9 gadus un 6 mēnešus stingra režīma kolonijā. Gluži kā tūkstošiem citu salašņu Bugajevs sodu izciest nevēlējās un pieteicās “denacificēt” Ukrainas iedzīvotājus jeb, kā rakstīja Krievijas izdevumi, “pieteicās ar asinīm izpirkt vainu”. Viņa līķis Ukrainā nogulēja pusotru mēnesi, apglabāja tikai nākamā gada janvāra beigās. Likteņa ironija, UEFA kongresā Belgradā 2025. gadā šis Bugajevs tika godināts kopā ar citiem karā dzīvību zaudējušajiem sportistiem.
2024. gada beigās Ukrainā galu atrada 2012. gada pasaules čempions spēka trīscīņā un kultūrisma sacensību dalībnieks Konstantīns Breuss. Kad Krievija iebruka Ukrainā, šis 35 gadus vecais sportists brīvprātīgi devās uz fronti nogalināt ukraiņus. Kā norāda “Oboz.ua”, apmēram pusgadu viņš skaitījās kā bezvēsts pazudušais, bet tikai 2025. gada aprīlī viņa līķi atpazina.
2025. gada martā Sanktpēterburgas slimnīcā nomira divkārtējais pasaules čempions tanku biatlonā Bato Cidipovs, kurš bija guvis smagus ievainojumus Ukrainas drona uzbrukumā Doneckas apgabalā. Krievijas armijā viņš bija pazīstams ar iesauku “Čempions”, ko bija ieguvis par uzvarām starptautiskajās “tanku sacensībās”. 2015. un 2019. gadā Cidipovs uzvarēja tā dēvētajā “Tanku biatlonā” un izpelnījās toreizējā Krievijas aizsardzības ministra Sergeja Šoigu apbalvojumu. Kā vēsta “Oboz.ua”, 2022. gada vasarā Ukrainas tika likvidēti divi “tanku biatlona” čempioni — pasaules čempions Sergejs Broņņikovs un Aleksejs Bakuļevs.