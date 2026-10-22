Kristaps Porziņģis pazudis no brāļa radītās aģentūras mājaslapas. Tam ir loģisks izskaidrojums
Publiskajā telpā pamanīts, ka Kristaps Porziņģis vairs nav atrodams viņa brāļa un Mārtiņa Bērziņa kopīgi izveidotajā aģentūrā "Future Sports Group". Bērziņš Jauns.lv sniedza skaidrojumu notikušajām izmaiņām.
2022. gada nogalē tika paziņots, ka divas basketbola aģentūras, kuras izveidojušas Mārtiņš Bērziņš un Kristapa Porziņģa brālis Jānis, apvienosies. Rezultātā tika izveidota "Future Sports Group", kuras mērķis tika izvirzīts kļūt par vadošo basketbola aģentūru Ziemeļeiropā. Pieejamie dati "Lursoft" liecina, ka SIA "Future Sports Group" tika dibināts 2023. gada 23. oktobrī, taču pirms tam, 2022. gada 29. martā tika reģistrēts SIA "Future MBB".
Starp pārstāvētajiem aģentūras klientiem bija arī NBA spēlējošā Kristapa Porziņģa vārds, kuru kopš karjeras pirmsākumiem pārstāvēja brālis Jānis. Šīs sezonas sākumā aģentūras mājaslapā norādīto basketbolistu vidū Porziņģa fotogrāfija vairs nav redzama, kas tika pamanīts arī publiskajā vidē. Starp galvenajiem aģentūras basketbolistiem atrādīti tādi Latvijas izlases spēlētāji kā Artūrs Žagars, Rolands Šmits, Rodions Kurucs un Rihards Lomažs.
🏀 Aizdomīgi… Porziņģis vairs nav atrodams savas pārstāvētas aģentūras mājaslapā #sportazinas #basketbols #nba #Porzingis #sports #ziņas https://t.co/H2XImyPgxk— Sportazinas.com (@Sportazinas_com) October 22, 2026
Mārtiņš Bērziņš, skaidrojot situāciju Jauns.lv, atklāja, ka jau šīs vasaras sākumā juridiski viņa un Jāņa Porziņģa ceļi šķīrušies. Iemesls bijis Porziņģa brāļa vēlmei paiet malā no aktīvās aģenta darba vides un veltīt laiku citiem projektiem. Līdz ar to jau kopš šī gada vasaras "Future Sports Group" nav bijušas nekādas saistības ar Kristapu Porziņģi, kurš jaunās NBA sezonas sākuma veselības problēmu dēļ ir prom no Goldensteitas "Warriors" (jauns divu gadu līgums par 40 miljoniem tika izziņots 30. jūnijā). POTS slimības simptomu atkārtošanās dēļ viņš apsverot pat noslēgt karjeru.
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Kā norādīja Bērziņš, tad iniciatīva pamest aģentūru nākusi tieši no Jāņa, kurš, kā jau minēts, vēlējies pievērsties jauniem izaicinājumiem. Puses vienojušās par nosacījumiem, tostarp finansiāliem, kādos Jānis Porziņģis atstās "Future Sports Group". Tos Mārtiņš Bērziņš konkrēti neatklāja, taču apgalvoja, ka pušu šķiršanās notikusi draudzīgi un abi joprojām uztur komunikāciju. "Lursoft" datubāzē redzams, ka SIA "Future Sports Group" kapitāldaļu turētāju jeb dalībnieku sarakstā izmaiņas datētas ar šī gada 17. jūniju, kad Mārtiņš Bērziņš kļuvis par vienīgo uzņēmuma īpašnieku.
Līdz šī gada 14. jūlijam Jānis Porziņģis ieņēma "Future Sports Group" valdes locekļa amatu, bet līdz 4. un 18. augustam viņš bija valdē SIA "Future MBB" un SIA "Future WBB". Sākotnēji "Future Sports Group" Kristapa brālim piederēja 50% kapitāldaļu, bet no 2025. gada 2. decembrim līdz šā gada 17. jūnijam 40% kapitāldaļu. Noteiktos periodos viņš bija arī kapitāldaļu turētājs "Future MBB" (29.03.2022 līdz 26.10.2023) un "Future WBB" (21.11.2022. līdz 10.11.2023.).
Jāmin, ka pats "Future Sports Group" ir kapitāldaļu turētājs divos saistītajos uzņēmumos - jau minētajā "Future MBB" un "Future WBB", kas visdrīzāk norāda uz vīriešu un sieviešu basketbolu un kurā iepriekš amatus ieņēma arī Porziņģa brālis.
Savukārt Jānis Porziņģis pēc "Lursoft" datiem pašlaik ieņem amatus piecos uzņēmumos, no kuriem četros viņš ir patiesā labuma guvējs. Vēsturiski viņš ieņēmis amatus vēl septiņos. Šobrīd viņš ir valdes loceklis SIA "O&P Capital", SIA "Landinvest SR", SIA "JPorzee", kā arī atrodas izpildinstitūcijā biedrībā "Kristapa Porziņģa Basketbola akadēmija" un biedrībā "Kristapa Porziņģa stipendija". No minētajiem juridiskajiem veidojumiem patiesā labuma guvējs viņš pašlaik nav tikai "Kristapa Porziņģa Basketbola akadēmijā".