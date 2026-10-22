Siguldā pulcējas sporta skolotāji no visas Latvijas - viņus iedvesmo arī sabiedrībā zināmas personības
No 19. līdz 21. oktobrim Siguldā, norisinājās izaugsmes un profesionālās pilnveides seminārs “Personības akadēmija sporta skolotājiem” (PASS).
Trīs dienu garumā 43 sporta skolotāji no visas Latvijas paplašināja redzesloku, iepazina mūsdienīgas mācīšanas pieejas un guva iedvesmu ikdienas darbam ar jauniešiem. “Personības akadēmijas” mērķis ir saistošā veidā, iesaistot spilgtas personības un sporta, izglītības un veselības jomas profesionāļus, palīdzēt skolotājiem pilnveidot profesionālās kompetences, veicināt līderību un spēju rūpēties par savu emocionālo un fizisko veselību.
LOK prezidents Raimonds Lazdiņš: “Bērnu attīstība sākas ģimenē un skolā pie skolotāja. Tas, ka skolēnu skaits, kuri ar sportu nodarbojas piecas reizes nedēļā mūsu projekta “Sporto visa klase” ietvaros, pieaug, ir būtisks tieši sporta skolotāju ieguldījums un viņu veicinātā motivācija. Tendence ir ar augošu dinamiku - vairāk nekā tūkstotis bērnu gadā. Tas ir pareizais ceļš, ir jāiet uz augšu! Šī “Personības akadēmija sporta skolotājiem”, kurā skolotāji skolu brīvlaikā sapulcējas no dažādiem reģioniem, apmainās domām un iegūst zināšanas, sniedz reālu pievienoto vērtību viņu darba ikdienai, motivācijai, pašiedvesmai un saskarsmei ar jauniešiem.”
Sējas pamatskolas skolotāja Kristīne Jākobsone: “Šajā seminārā atkal esmu guvusi lielu iedvesmu un jaunas zināšanas, kas noder gan pedagoģiskajā darbā, gan personīgajā izaugsmē. Tā ir visaptveroša informācija par medicīnu, psiholoģiju un veselību, un tu dodies mājās paplašināts un uzlādēts. Projekts “Sporto visa klase” sniedz milzīgu ieguldījumu bērnos - piecas sporta stundas nedēļā nodrošina nepārtrauktību, un arī paši bērni un vecāki atzīst, ka labprāt sportotu vēl vairāk.”
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Mārupes novada pašvaldības Salas sākumskola sporta skolotāja Ginta Šenfelde: “Šis pasākums kopā ar kolēģiem, nodarbībām un īpašo gaisotni ir īsta sporta skolotāju paradīze. Trīs dienās var atpūsties un uzlādēties tā, kā citkārt divu mēnešu vasaras atvaļinājumā. Jūtamies patiesi lutināti un aprūpēti, un šo uzkrāto enerģiju un atpūtas sajūtu tālāk nesīsim uz skolu pie saviem audzēkņiem. Ieguvēja no šāda projekta ilgtermiņā ir visa Latvijas tauta - jo veselāks bērns izaugs, jo veselāka un laimīgāka būs visa mūsu sabiedrība.”
Semināru visu trīs dienu garumā moderēja Valdis Sils. Līdzās nozares ekspertiem par īpašu iedvesmas avotu pedagogiem kļuva spilgtas personības - režisors Dzintars Dreibergs un TV personība Kristīne Garklāva, kuri dalījās savos pieredzes stāstos par mērķtiecību, aizrautību un publisko tēlu.
Mācību programmā Reinis Krēgers (BST.COACH) vadīja nodarbību par kustību problēmu risināšanu sporta stundās, savukārt LOV sporta ārste Dr. Laila Ušacka uzsvēra skolotāja misiju bērna vispusīgā attīstībā. Stresa vadības un personības izaugsmes tēmās Mārtiņš Martinsons (FranklinCovey) lekcijā “Aizdedzināt vai nodedzināt” skāra izdegšanas profilaksi, aktrise Zane Daudziņa mācīja pašiedvesmu krīžu pārvarēšanai, bet LU profesore Zanda Rubene sniedza ieskatu paaudžu īpatnībās.
Jauno tehnoloģiju un drošas vides blokā Aleksandrs Ļubinskis (NovoFutura) iepazīstināja ar mākslīgā intelekta izmantošanu pedagoģijā. Tāpat sadarbībā ar VAS “Latvijas Loto” norisinājās diskusija “Esi līdzsvarā!” par bulinga novēršanu, ko vadīja Magnuss Eriņš un kurā piedalījās pludmales volejboliste Anastasija Samoilova, privātās vidusskolas “Patnis” sporta skolotājs Jēkabs Pravornis, Pusaudžu resursu centra Siguldas filiāles mentore Baiba Lieljure un “Latvijas Loto” Korporatīvās atbildības un kvalitātes nodaļas vadītāja Paula Podoļska. Pasākuma noslēgumā VIAA un JSPA pārstāves sniedza praktisku ieskatu Erasmus+ piedāvātajās iespējās un starpvalstu pieredzes apmaiņā izglītības iestādēm.
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Neformālo un saliedējošo gaisotni seminārā pirmdien papildināja dziedātāja Ance Krauze un otrdien žurnālists Anatolijs Kreipāns, kurš novadīja vakara izaicinājumu programma ar sportisku saturu.