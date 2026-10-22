Adetokunbo debijā "Heat" zaudē lieliski spēlējošajam Edvardsam un "Timberwolves"
Naktī uz 22. oktobri Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) tika aizvadītas 11 spēles.
Entonijs Edvardss trešdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā izcēlās ar 45 punktiem un palīdzēja Minesotas "Timberwolves" sezonu sākt ar pārliecinošu uzvaru. "Timberwolves" viesos ar 131:106 (38:31, 35:27, 30:22, 32:25) pārspēja Maiami "Heat".
Edvardss 45 gūtajiem punktiem pievienoja desmit atlēkušās bumbas. Vēl 21 punktu uzvarētāju labā guva Lamelo Bols, kurš iekrāja arī sešas rezultatīvas piespēles, kamēr Džeidens Makdaniels maču noslēdza ar 17 punktiem un astoņām bumbām zem groziem.
Mājinieku rindās savu pirmo maču aizvadīja Jannis Adetokunbo, kurš izcēlās ar 35 punktiem un bija rezultatīvākais, kamēr Bams Adebajo guva 15 punktus. Adetokunbo šovasar tika aizmainīts uz "Heat" pēc 13 sezonām Milvoki "Bucks" vienībā.
Citā spēlē Indiānas "Pacers" izbraukumā ar 123:120 (38:31, 18:35, 30:26, 37:28) uzvarēja Ņūorleānas "Pelicans". "Pacers" rindās pirmo maču kopš 2025. gada NBA finālsērijas aizvadīja Tairīss Halibērtons, kurš izcēlās ar 23 punktiem un 12 rezultatīvām piespēlēm. Viņš 2025. gada finālsērijas septītajā mačā pārrāva Ahileja cīpslu un izlaida visu pagājušo sezonu.
Rezultatīvākais Indiānas komandas rindās ar 30 punktiem un astoņām bumbām zem groziem bija Paskāls Siakams, kamēr vēl 20 un 18 punktus iekrāja attiecīgi Obi Topins un Endrū Nembhards, kura kontā arī deviņas rezultatīvas piespēles. "Pelicans" no zaudējuma neglāba Dežonte Marejs un Zaions Viljamsons, kuri guva attiecīgi 23 un 22 punktus.
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