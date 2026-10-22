Latviešu izcelsmes hokejists Kouls Knuble kļūst par varoni "Flyers" trešajā uzvarā pēc kārtas
Naconālajā hokeja līgā (NHL) trešo uzvaru pēc kārtas svinēja Filadelfijas "Flyers", kurai to sekmēja latviešu izcelsmes hokejists Kouls Knuble.
Latviešu izcelsmes amerikāņu uzbrucējs Kouls Knuble trešdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā ar diviem gūtiem vārtiem sekmēja Filadelfijas "Flyers" panākumu. "Flyers" izbraukumā ar 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) pārspēja Bufalo "Sabres", tiekot pie trešās uzvaras pēc kārtas.
Pirmajā trešdaļā pēc spēlētām nepilnām 15 minūtēm Knuble, kurš aizvadīja tikai savu otro spēli NHL, izvirzīja vadībā "Flyers" vienību. Perioda pēdējā minūtē Filadelfijas komandas pārsvaru vairākumā dubultoja Trevors Zīgrass. Otrās trešdaļas izskaņā "Sabres" atguva vienus vārtus Džeisons Zakers, kurš raidīja ripu viesu vārtos vairākumā, bet trešajā periodā pēc spēlētām trīs minūtēm "Flyers" divu vārtu pārsvaru atjaunoja Knuble. "Flyers" vārtus sargāja Dans Vladars, kurš atvairīja 27 metienus, kamēr otrā laukuma pusē Uko Peka Lūkonens tika galā ar 23 raidījumiem.
Koula Knubles tēvs Maiks arī bija NHL uzbrucējs, pasaules spēcīgākajā līgā spēlējot 16 sezonas no 1996. gada līdz 2013. gadam. Maiks Knuble, kura vecāki Aivars un Māra dzimuši Latvijā, NHL pārstāvēja Detroitas "Red Wings", Ņujorkas "Rangers", Bostonas "Bruins", Vašingtonas "Capitals" un "Flyers". Kopā ar "Red Wings" Maiks Knuble 1998. gadā izcīnīja Stenlija kausu.
"Flyers" ar deviņiem punktiem 12 spēlēs Austrumu konferencē atrodas 14. pozīcijā, kamēr "Sabres" ar desmit punktiem desmit cīņās ieņem 12. vietu.
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