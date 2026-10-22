U-16 čempionu kapteinis Jahovičs debitē ULEB Eirokausā, Lomažam un Artūram Kurucam dažādas sekmes
Trešdien, 21. oktobrī, noslēdzās ULEB Eirokausa ceturtās kārtas spēles, Trento komandas sastāvā debitējot U-16 Eiropas čempionam Markusam Jahovičam.
Trento "Dolomiti Energia" viesos ar 79:90 atzina esošās čempiones "JL Bourg-en-Bresse" pārākumu. Jahovičs, kurš atradās kluba pieteikumā, laukumā nospēlēja 3:37 minūtes, kuru laikā meta garām vienu tālmetienu, pārķēra vienu pretinieku piespēli un izpelnījās vienu piezīmi.
Trento klubam šīs kļuva par trešo zaudējumu četrās spēlēs, kas C grupā to ierindo septītajā vietā astoņu komandu konkurencē. Francijas klubs pret Trento izcīnīja savu pirmo uzvaru šīs sezonas Eirokausā, un visiem C grupas klubiem no piektās līdz astotajai vietai bilancei ir identiska (1-3).
Latvijas basketbolista Riharda Lomaža pārstāvētā Ļubļanas "Olimpija" trešdien Eirokausā piedzīvoja ceturto neveiksmi tikpat aizvadītajās spēlēs. A grupas spēlē "Olimpija" savā laukumā ar 66:84 (16:22, 22:21, 14:28, 14:13) piekāpās Francijas komandai "Le Mans".
Lomažs spēlēja 20 minūtes un 51 sekundi, kuru laikā realizēja divus soda metienus un guva divus punktus, bet garām grozam meta divus divu punktu metienus un četrus tālmetienus. Viņa kontā arī viena atlēkuši bumba, trīs rezultatīvas piespēles, divas pārtvertas bumbas un viena kļūda, viena piezīme un divi izprovocēti sodi, iekrājot efektivitātes koeficientu divi. Mājinieku rindās rezultatīvākais ar 12 punktiem bija Metjū Hurts, kamēr viesu labā 16 punktus guva Lukass Dufīls. "Olimpija" komanda piedzīvojusi četras neveiksmes, kamēr "Le Mans" baskeetbolisti iekrājuši bilanci 2-2.
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Tikmēr B grupā Artūrs Kurucs un "Tenerife" izbraukumā ar 104:94 (14:22, 17:21, 43:23, 30:28) uzvarēja Frankfurtes "Skyliners". Kurucs laukumā bija 13 minūtes un 16 sekundes un garām grozam meta vienu tālmetienu, izcīnīja trīs atlēkušās bumbas un nopelnīja divas piezīmes, noslēdzot maču ar efektivitātes koeficientu nulle. "Tenerife" četros mačos tikusi pie trīs panākumiem, kamēr Frankfurtes komanda tikpat spēlēs tikusi pie divām uzvarām.
Regulārajā sezonā, sacenšoties 32 komandām, kas sadalītas četrās grupās, apakšgrupā tiks aizvadīts divu apļu turnīrs, bet izslēgšanas spēlēm kvalificēsies katras grupas četras labākās vienības. Pagājušajā sezonā par Eirokausa uzvarētāju kļuva Francijas komanda "Bourg-en-Bresse".