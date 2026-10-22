"Warriors" komentē izskanējušās ziņas par Kristapu Porziņģi, parādās jau pirmais maiņas variants
Goldensteitas "Warriors" publiski paustajā informācijā atklājusi, ka tuvākajā laikā nerēķinās ar Kristapa Porziņģa atrašanos ap komandu. Publiskajā telpā jau parādījusies pirmā aizmainīšanas iespēja.
Jau ziņots, ka ESPN, atsaucoties uz sev pietuvinātu avotu informāciju, atklāja, ka Goldensteitas "Warriors" izskata iespējas aizmainīt Kristapu Porziņģi. Viņš dienu pirms jaunās sezonas treninņometnes sākuma informēja komandu, ka nepievienosies tai medicīnisku iemeslu dēļ. Turpmākajās nedēļās komunikācija bija ļoti noslēpumaina, kas lika Porziņģim pat publiski komentēt savu statusu.
ESPN atklāja, ka Porziņģis, kurš 2024./2025. gada sezonā, esot Bostonas "Celtics", pēc vīrusa izslimošanas saslima ar POTS (posturālās ortostatiskās tahikardijas sindroms). Neārstējamā slimība var izraisīt nogurumu un reiboņus. Ar to sirguši arī citi profesionāli sportisti, vienam no viņiem arī pārtraucot karjeru, kamēr citiem krietni mainot savus dzīves paradumus. ESPN atklāja, ka Porziņģim parādījušies atkārtoti POTS simptomi, turklāt, ja viņam veselība neuzlabosies, nav izslēgts, ka Kristapa karjera būs beigusies.
Reporting for NBA Today on Kristaps Porzingis seriously contemplating stepping away from basketball -- for good -- as the Warriors explore trades using his nearly expiring contract: https://t.co/YK5bGwwDma— Shams Charania (@ShamsCharania) October 21, 2026
Medijs savā materiālā arī atklāja atsevišķas šīs vasaras aizkulises. Vēl nedēļu pirms treniņnometnes sākuma Porziņģis Sanfrancisko trenējās "Warriors" bāzē, kā arī apmeklēja Džimija Batlera organizēto spēlētāju tikšanos Sandjēgo. Kā atklājis kāds kluba anonīms avots, tad jau šajā spēlētāju tikšanās laikā Porziņģis izrādījis ne pārāk lielu ieinteresētību piedalīties treniņspēlēs un veikt smagu fiziskās sagatavotības darbu. Dienu pirms treniņnometnes sākuma viņš telefoniski Maiku Danlīviju informēja, ka viņu joprojām ietekmē slimība, ar kuru cīnās divus gadus un ka viņš uz nenoteiktu laiku nepievienosies klubam.
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Warriors Statement On Kristaps Porzingis: https://t.co/2hCAvCt9TY— Warriors PR (@WarriorsPR) October 21, 2026
"Atbildot uz medijos ziņoto par Kristapu Porziņģi, mēs nekomentēsim spekulācijas vai informāciju par viņa veselību vai nākotni klubā. Kā norādījām pirms nedēļas, mūsu pārrunas ar Kristapu un viņa pārstāvjiem paliks privātas. Mēs nesagaidām, ka Porziņģis būs komandas rīcībā tuvākajā laikā. Mēs informēsim plašāk, kad nepieciešams," teikts izplatītajā ziņā.
Vasarā "Warriors", kas Porziņģi pagājušās sezonas otrajā pusē maiņas darījumā ieguva no Atlantas "Hawks", parakstīja divu gadu līgumu. Garantētā visa līguma summa, 20 miljoni dolāri, ir pirmajā sezonā, bet nākamajā, kas tāpat ir spēlētāja opcija, tikai trīs miljoni. Grūti pateikt, kāda šobrīd vispār var būt interese NBA klubu tirgū par Porziņģi, pat neskatoties uz pietiekami fleksiblu līgumu. "Warriors" gan ir piedāvājumā vairākas pirmās kārtas drafta izvēles un vēl citi līgumi, kuri drīzumā iztecēs. Jau iepriekš kluba ģenerālmenedžeris pauda, ka klubs ir sagatavojies scenārijam veikt darījumus sezonas laikā, ja šāda laba iespēja parādīsies.
Potential trade framework between the Warriors and Bucks featuring Kristaps Porzingis for Myles Turner: Milwaukee: Porzingis, Moses Moody, draft capital Golden State: Turner + Ryan Rollins https://t.co/CpxqQ0yUg7— Evan Sidery (@esidery) October 21, 2026
Publiski par vienu iespēju jau diskutē. "Warriors" esot sazinājusies ar Milvoki "Bucks" par Mailza Tērnera ieguvi. Viskonsīnas štata klubs, kas vasarā šķīrās no lielākās zvaigznes Jaņņa Adetokunbo, jau iepriekš centies tikt vaļā no Tērnera līguma (līdz 2028./2029. gada sezonai, iksezonas alga virs 26 miljoniem dolāru). Nevienai līgas komandai līdz šim viņš neinteresēja, taču Porziņģa situācija likusi "Wariors" lūkoties līdzīga spēlētāja virzienā garajā galā, kurā jūtams iztrūkums.
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Karjeras laikā Porziņģis spēlējis Ņujorkas "Knicks", Dalasas "Mavericks", Vašingtonas "Wizards", Bostonas "Celtics" un Atlantas "Hawks". Kopā ar "Celtics" 2023./2024. gada sezonā viņš kļuva par NBA čempionu. Latvijas izlases sastāvā viņš spēlējis divos Eiropas čempionātos, tostarp pirms gada 2025. gadā, kas notika Rīgā.