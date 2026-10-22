Porziņģa prombūtnē "Warriors" saņem pamatīgu triecienu jau sezonas pirmajā spēlē
Goldensteitas "Warriors", kurai nevar palīdzēt Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis, trešdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārās sezonas pirmajā mačā piedzīvoja pārliecinošu neveiksmi.
"Warriors" izbraukumā ar 105:127 (33:34, 32:19, 35:16, 37:25) piekāpās Losandželosas "Lakers".
Stefens Karijs ar 23 gūtajiem punktiem bija rezultatīvākais "Warriors" rindās, Brendons Viljamss pievienoja 14 punktus, bet vēl 12 punktus iekrāja Jaksels Lendeborgs un Giļmeru Santušs.
Losandželosas vienībā ar 28 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un septiņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Luka Dončičs, Volkers Keslers guva 26 punktus un izcīnīja deviņas bumbas zem groziem, kamēr Ostins Rīvzs noslēdza maču ar 23 punktiem un sešām rezultatīvām piespēlēm.
Jau ziņots, ka Porziņģis veselības problēmu dēļ šobrīd nav kopā ar komandu. Trešdien ESPN apskatnieks Šems Karanija, atsaucoties uz vārdā nesauktiem avotiem, pavēstīja, ka ja latvieša atveseļošanās procesā nenotiks būtisks pavērsiens, ir iespējams, ka viņš neturpinās profesionāla basketbolista karjeru.
Karanija arī norādīja, ka komanda izskatot iespēju latvieti aizmainīt, un "Warriors" vēlāk paziņoja, ka nekomentēs medijos izskanējušās ziņas par maiņas darījumu izskatīšanu.
Porziņģis nepiedalījās komandas treniņnometnē Havaju salās un nevienā pārbaudes spēlē, kā arī nebūs pieejams sezonas ievadā. Pagājušajā nedēļā latviešu basketbolists ieradās kluba treniņbāzē un tikās ar komandas vadību, tomēr plašāk par viņa veselības stāvokli ziņots netika.
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"Warriors" pagājušajā sezonā ar bilanci 37-45 ieņēma desmito vietu Rietumu konferencē un iekļuva "play-in", kur izšķirošajā mačā par iekļūšanu izslēgšanas spēlēs zaudēja Fīniksas "Suns".