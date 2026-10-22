Vilmaņa pārstāvētā "Panthers" nespēj apturēt "Senators" un piedzīvo sagrāvi
Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis trešdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Floridas "Panthers" cieta zaudējumu pret Otavas "Senators".
"Panthers" izbraukumā zaudēja ar 1:5 (1:1, 0:2, 0:2).
Vilmanis laukumā pavadīja 11 minūtes un 48 sekundes, no kurām 39 sekundes spēlēja mazākumā, un veica divus spēka paņēmienus. Vilmaņa lietderības koeficients bija -1.
Latvijas aizsargs Uvis Balinskis palika ārpus sastāva.
Pirmās trešdaļas vidū vairākumā "Panthers" vadībā izvirzīja Breidijs Tkačaks, kurš iepriekšējās astoņas sezonas pavadīja "Senators" rindās, bet četras minūtes vēlāk mājinieki panāca neizšķirtu pēc Tima Šticles gūtajiem vārtiem vairākumā.
Otrajā periodā viesu vārtos ripu raidīja Klods Žirū un Šeins Pinto, bet trešajā trešdaļā mājinieku labā vārtus vēl guva Vorens Fogels un Stīvens Halidajs, "Senators" hokejistiem tiekot pie pārliecinošas uzvaras.
"Panthers" vārtus sargāja Akira Šmids tika galā ar 25 raidījumiem. Mājinieku vārtus lielāko daļu spēles sargāja Līnuss Ulmarks, kurš atvairīja 17 ripas, bet trešā perioda ievadā viņu savainojuma dēļ nomainīja Samuels Ersons, kurš atvairīja vēl vienu metienu.
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Pēc desmit spēlēm "Panthers" ar 12 punktiem ieņem sesto vietu Austrumu konferencē, kamēr "Senators" ar 14 punktiem ir par vienu pozīciju augstāk.