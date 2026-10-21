"Rīgas zeļļi" saņem aukstu dušu no "Hapoel" Eirokausa spēlē
Latvijas basketbola klubs "Rīgas zeļļi" trešdien Belgradā Eirokausa ceturtās kārtas izbraukuma mačā ar rezultātu 64:100 (20:29, 16:21, 19:27, 9:23) zaudēja Jeruzalemes "Hapoel" no Izraēlas.
"Rīgas zeļļi" komandā Martīnam Varnam bija 12 punkti un piecas atlēkušās bumbas, tāpat 12 punktus guva Rolands Šulcs, deviņi punkti un četras atlēkušās bumbas bija Jānim Bērziņam, astoņus punktus guva Toms Skuja, septiņus - Tailers Vols, sešus - Ivans Tkačenko, bet piecus - Bens Šungu.
"Hapoel" vienībā ar 18 punktiem, piecām atlēkušajām bumbām un četrām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Kenijs Loftons, bet 17 punkti un septiņas atlēkušās bumbas bija Dušanam Miletičam.
Aizvadot rezultatīvu spēles sākumu, rīdzinieki mača ievadā izvirzījās vadībā ar 8:4, taču pretinieki atbildēja ar astoņu punktu izrāvienu. Puslaika pārtraukumā ejot, "Rīgas zeļļi' deficīts bija 14 punkti (36:50).
Otrā puslaika ievadā viesiem ar pāris precīziem tālmetieniem izcēlās Šulcs, kurš mazliet samazināja Sašas Obradoviča vadītās komandas pārsvaru (48:60). Tomēr turpinājumā vēl vairāk pietuvoties rezultātā neizdevās un "Hapoel" pārliecinoši audzēja savu pārsvaru, svinot uzvaru.
A grupā pa četrām uzvarām četrās spēlēs ir Saloniku "Aris" un "Hapoel" komandām, pa divām uzvarām guvuši "Rīgas zeļļi", "Le Mans" un Tortonas "Derthona", pa uzvarai izcīnījušas Burgosas "San Pablo" un Rostokas "Seawolves", bet četri zaudējumi četros mačos ir Ļubļanas "Olimpija" basketbolistiem.
"Rīgas zeļļi" pirmajās Eirokausa spēlēs savā laukumā ar 86:84 pārspēja Itālijas A sērijas vienību Tortonas "Derthona", viesos ar 86:87 zaudēja Vācijas komandai Rostokas "Seawolves" un Rīgā ar 89:79 pārspēja Riharda Lomaža pārstāvēto Ļubļanas "Olimpija".
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"Hapoel" pirmajās cīņās Belgradā ar 94:73 pieveica "Seawolves", viesos ar 75:64 - "Olimpija" un ar 85:84 - Burgosas "San Pablo" no Spānijas.
Pamatturnīrā 32 komandas ir sadalītas četrās grupās, aizvadot divu apļu sacensības. Izslēgšanas turnīra spēlēm kvalificēsies katras grupas četras labākās vienības, grupu uzvarētājām uzreiz sasniedzot otro kārtu.
"Rīgas zeļļi" ir pirmais Latvijas klubs kopš 2015. gada, kas startē Eirokausā.
Pagājušajā sezonā par Eirokausa uzvarētāju kļuva Francijas komanda "Bourg-en-Bresse".