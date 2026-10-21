Čempionu līgas debitante "Como" saplosa Mančestras "United", uzvaru sēriju turpina "Aston Villa", "Real", "Real Betis"
Itālijas futbola komanda "Como" trešdien izcīnīja savu vēsturē otro uzvaru UEFA Čempionu līgā. Trešo uzvaru trešajā spēlē svinēja Birmingemas "Aston Villa", Madrides "Real" un Seviljas "Real Betis", kuras kopā ar "Liverpool" un Parīzes "Saint-Germain" iekrājušas pa maksimāli iespējamajiem deviņiem punktiem.
"Como" trešās kārtas spēlē mājās ar rezultātu 4:1 (1:0) pārspēja Anglijas premjerlīgas vienību Mančestras "United".
Spēles otrajā minūtē Niko Pass no soda laukuma robežas iegrieza bumbu vārtu stūrī un panāca 1:0 Komo vienības labā. Otrā puslaika sākumā, 49. minūtē, mājinieku strauja saspēle noslēdzās ar netraucētu Anastaša Duvika sitienu, grieķim panākot 2:0. Astoņas minūtes vēlāk Pass ieskrēja soda laukumā un sita bumbu mērķī - 3:0. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas 14 minūtes, pēc Kaiki Brunu centrējuma uz tālo stabu ceturtos vārtus mājiniekiem guva Jakobo Ramons. Kompensācijas laikā "United" komandai vienīgos vārtus guva Džošua Zirkzē.
Tikmēr Madrides "Real" savu skatītāju priekšā ar rezultātu 4:1 (1:0) bija pārāka pār "Leipzig".
Tuvojoties pirmā puslaika beigām, 44. minūtē, pēc madridiešu saspēles soda laukumā bumba pie vārtu līnijas nonāca pie Bernārdu Silvas, kurš savu iespēju izmantoja. Spēles 52. minūtē pēc centrējuma soda laukumā Kilians Mbapē ar galvu nometa bumbu vārtu priekšā Ardam Gileram, kurš pielika kāju un panāca 2:0. Astoņas minūtes pirms pamatlaika beigām Mbapē ar meistarīgu sitienu no soda laukuma robežas vēl vairāk nostiprināja karaliskā kluba pārsvaru. Pāris minūtes vēlāk "Leipzig" noķēra madridiešus pretuzbrukumā, un Tidjāms Gomiss vienus vārtus atguva. Atklāts futbols turpinājās, un 87. minūtē Jans Diomandē no gaisa trieca bumbu vārtos un panāca 4:1.
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Savukārt Birmingemas "Aston Villa" mājās ar 3:1 (1:1) pārspēja Norvēģijas čempioni "Viking".
Birmingemas komandu 22. minūtē vadībā izvirzīja Ross Bārklijs, kurš pēc stūra sitiena bija precīzs ar galvu. Pēc 14 minūtēm Emiliano Buendija realizēja 11 metru soda sitienu un panāca 2:0. Spēles 62. minūtē Henrīks Hēgheims ieraidīja bumbu savos vārtos un vēl vairāk palielināja "Aston Villa" pārsvaru, bet 84. minūtē pēc centrējuma soda laukumā no gaisa bumbu tīklā sita Pēters Kristiansens - 1:3.
Seviljas "Real Betis" trešo uzvaru svinēja, mājās ar rezultātu 1:0 (0:0) uzveicot Roterdamas "Feyenoord". "Real Betis" komandai vadību deva Fransisko Suaresa jeb Isko precīzais 11 metru soda sitiens spēles 59. minūtē.
Tiekoties diviem superklubiem, Minhenes "Bayern" savā laukumā spēlēja neizšķirti 2:2 (1:1) ar Londonas "Arsenal".
Spēles desmitajā minūtē londonieši palika bez viena no saviem līderiem Bukajo Sakas, kurš traumas dēļ tika nomainīts. Vēlāk, 25. minūtē, pēc Martina Edegora tālas piespēles Sakas vietā laukumā nākušais Ebereči Eze raidīja bumbu vārtos. Desmit minūtes vēlāk pēc Harija Keina acīgas piespēles Alfonso Deivīss panāca 1:1. Mača 60. minūtē Keins ar 11 metru soda sitienu izvirzīja bavāriešus vadībā. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas deviņas minūtes, Deklans Raiss no labās puses ieskrēja soda laukumā un panāca 2:2.
Pārliecinošu uzvaru svinēja "Club Brugge", kas mājās ar 3:0 (1:0) guva virsroku pār "Lens".
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Pirms došanās pārtraukumā, pirmā puslaika kompensācijas laikā, pēc stūra sitiena bumba vārtu priekšā nonāca pie Hansa Vanakena, kurš panāca 1:0 mājinieku labā. Otrā puslaika ceturtajā minūtē Žoakins Seiss arī no vārtu priekšas nostiprināja Briges vienības pārsvaru. Puslaika otrajā pusē, 72. minūtē, Karloss Forbss panāca 3:0 "Club Brugge" labā.
Tikmēr Stambulas "Galatasaray" viesos ar 4:2 (2:2) uzvarēja "Lille" komandu.
Jau spēles otrajā minūtē viesu straujā uzbrukumā bumba nonāca pie Junusa Akgina, kurš izpildīja precīzu sitienu no apmēram astoņiem metriem - 1:0 "Galatasaray" labā. Piecas minūtes vēlāk Aleksandru Ribeiru iespēlēja bumbu brīvajā zonā, kur ieskrēja Soriba Diuanē, 19 gadus vecajam uzbrucējam panākot 1:1. Puslaika beigu fāzē vispirms 39. minūtē Diuanē ieguva vadību Lilles komandai, taču pēc piecām minūtēm pēc Rolanda Šallai centrējuma uz vārtu priekšu 2:2 panāca Aleksejs Batrakovs. Cīņas 52. minūtē pēc stūra sitiena Berke Edzers ieraidīja bumbu savos vārtos un rezultāts kļuva 3:2 "Galatasaray" labā, bet deviņas minūtes vēlāk viesu pārsvaru nostiprināja Viktors Osimhens pēc straujas pārejas pretuzbrukumā.
Citā spēlē Milānas "Inter" mājās ar rezultātu 1:0 (0:0) pārspēja Doneckas "Shakhtar".
Otrā puslaika vidū Alesandro Bastoni dažu minūšu laikā tika pie divām dzeltenajām kartītēm, tādējādi milānieši vairāk nekā 20 minūtes spēlēja desmit vīru sastāvā. Spēlējot mazākumā, 77. minūtē Karloss Augusto pēc pretuzbrukuma panāca 1:0 "Inter" labā.
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Tikmēr Austrijas vienība Lincas LASK viesos ar rezultātu 3:2 (1:1) uzvarēja Lisabonas "Sporting".
Piektajā minūtē laukuma saimniekus ar 11 metru soda sitienu vadībā izvirzīja kolumbietis Luiss Suaress. Desmit minūtes vēlāk Kristofs Langs no soda laukuma robežas pretī vārtiem izdarīja precīzu sitienu un panāca 1:1. Otrajā puslaikā, 63. minūtē, pēc pretuzbrukuma Saša Kaladžičs ieguva LASK komandai vadību, bet piecas minūtes vēlāk Krištofs Daneks panāca 3:1. Cerības atspēlēties mājiniekiem deva 89. minūtē Suaresa gūtie vārti.
Šī ir trešā sezona kopš jaunā Čempionu līgas formāta ieviešanas, kurā 36 komandas ir apvienotas vienā grupā un katra no komandām aizvada spēles ar astoņiem dažādiem pretiniekiem.
Čempionu līgas fināls 5. jūnijā notiks Madridē.
Iepriekšējā sezonā otro titulu pēc kārtas izcīnīja Parīzes "Saint-Germain", kas finālā pēcspēles sitienu sērijā uzveica Londonas "Arsenal".