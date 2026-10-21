Čempionu līgas debitante "Como" saplosa Mančestras "United"
Itālijas futbola komanda "Como" trešdien izcīnīja savu vēsturē otro uzvaru UEFA Čempionu līgā.
"Como" trešās kārtas spēlē mājās ar rezultātu 4:1 (1:0) pārspēja Anglijas premjerlīgas vienību Mančestras "United".
Spēles otrajā minūtē Niko Pass no soda laukuma robežas iegrieza bumbu vārtu stūrī un panāca 1:0 Komo vienības labā. Otrā puslaika sākumā, 49. minūtē, mājinieku strauja saspēle noslēdzās ar netraucētu Anastaša Duvika sitienu, grieķim panākot 2:0. Astoņas minūtes vēlāk Pass ieskrēja soda laukumā un sita bumbu mērķī - 3:0.
Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas 14 minūtes, pēc Kaiki Brunu centrējuma uz tālo stabu ceturtos vārtus mājiniekiem guva Jakobo Ramons. Kompensācijas laikā "United" komandai vienīgos vārtus guva Džošua Zirkzē.
Tikmēr Stambulas "Galatasaray" viesos ar 4:2 (2:2) uzvarēja "Lille" komandu.
Jau spēles otrajā minūtē viesu straujā uzbrukumā bumba nonāca pie Junusa Akgina, kurš izpildīja precīzu sitienu no apmēram astoņiem metriem - 1:0 "Galatasaray" labā. Piecas minūtes vēlāk Aleksandru Ribeiru iespēlēja bumbu brīvajā zonā, kur ieskrēja Soriba Diuanē, 19 gadus vecajam uzbrucējam panākot 1:1.
Puslaika beigu fāzē vispirms 39. minūtē Diuanē ieguva vadību Lilles komandai, taču pēc piecām minūtēm pēc Rolanda Šallai centrējuma uz vārtu priekšu 2:2 panāca Aleksejs Batrakovs. Cīņas 52. minūtē pēc stūra sitiena Berke Edzers ieraidīja bumbu savos vārtos un rezultāts kļuva 3:2 "Galatasaray" labā, bet deviņas minūtes vēlāk viesu pārsvaru nostiprināja Viktors Osimhens pēc straujas pārejas pretuzbrukumā.
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Šī ir trešā sezona kopš jaunā Čempionu līgas formāta ieviešanas, kurā 36 komandas ir apvienotas vienā grupā un katra no komandām aizvada spēles ar astoņiem dažādiem pretiniekiem.
Čempionu līgas fināls 5. jūnijā notiks Madridē.
Iepriekšējā sezonā otro titulu pēc kārtas izcīnīja Parīzes "Saint-Germain", kas finālā pēcspēles sitienu sērijā uzveica Londonas "Arsenal".