Porziņģa profesionālā basketbolista karjera zem jautājuma zīmes
Foto: Getty Images via AFP
Kristaps Porziņģis
Basketbols
Papildināts:Šodien 21:42

Porziņģa profesionālā basketbolista karjera zem jautājuma zīmes

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Goldensteitas "Warriors" izskata iespēju aizmainīt latviešu centra spēlētāju Kristapu Porziņģi, vēsta ESPN, atsaucoties uz avotiem līgā.

Porziņģa profesionālā basketbolista karjera zem ja...

ESPN apskatnieks Šems Karanija, arī atsaucoties uz vārdā nesauktiem avotiem, sociālajā medijā "X" raksta, ka ja Porziņģa atveseļošanās procesā nenotiks būtisks pavērsiens, ir iespējams, ka viņš neturpinās profesionāla basketbolista karjeru.

Porziņģis saskāries ar veselības problēmām un nepiedalījās komandas treniņnometnē Havaju salās un nevienā pārbaudes spēlē, kā arī nebūs pieejams sezonas ievadā. Pagājušajā nedēļā latviešu basketbolists ieradās kluba treniņbāzē un tikās ar komandas vadību, tomēr plašāk par viņa veselības stāvokli ziņots netika.

Lai gan "Warriors" paziņoja, ka Porziņģis būs tuvumā komandai, taču nepiedalīsies treniņos, ESPN vēsta, ka latvietis atkal nav ieradies komandas bāzē. Par viņa atgriešanos treniņos un piedalīšanos spēlēs komanda solīja ziņot brīdī, kad būs īstais brīdis.

Porziņģis jūnija beigās ar "Warriors" vienojās par līguma pagarināšanu uz diviem gadiem par 40 miljoniem ASV dolāru, taču otrajā sezonā garantētā summa ir tikai trīs miljoni dolāru.

Vēl pārstāvot Bostonas "Celtics", pēc paša basketbolista teiktā, Porziņģim tika konstatēts posturālās ortostatiskās tahikardijas sindroms jeb POTS, kas, neārstēts, var izraisīt stipru nogurumu vai reiboni.

Goldensteitas komanda regulārās sezonas pirmo spēli aizvadīs trešdien.

Tēmas

Goldensteitas WarriorsKristaps PorziņģisBostonas "Celtics"ASVNBA

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