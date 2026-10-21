Porziņģa profesionālā basketbolista karjera zem jautājuma zīmes
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Goldensteitas "Warriors" izskata iespēju aizmainīt latviešu centra spēlētāju Kristapu Porziņģi, vēsta ESPN, atsaucoties uz avotiem līgā.
Golden State has started exploring trade routes for Kristaps Porzingis, who is now seriously contemplating his future in basketball as he deals with recurring symptoms from the autoimmune condition termed as POTS (postural orthostatic tachycardia syndrome), sources tell ESPN. https://t.co/w9fb2Tk4kb— Shams Charania (@ShamsCharania) October 21, 2026
ESPN apskatnieks Šems Karanija, arī atsaucoties uz vārdā nesauktiem avotiem, sociālajā medijā "X" raksta, ka ja Porziņģa atveseļošanās procesā nenotiks būtisks pavērsiens, ir iespējams, ka viņš neturpinās profesionāla basketbolista karjeru.
Porziņģis saskāries ar veselības problēmām un nepiedalījās komandas treniņnometnē Havaju salās un nevienā pārbaudes spēlē, kā arī nebūs pieejams sezonas ievadā. Pagājušajā nedēļā latviešu basketbolists ieradās kluba treniņbāzē un tikās ar komandas vadību, tomēr plašāk par viņa veselības stāvokli ziņots netika.
Lai gan "Warriors" paziņoja, ka Porziņģis būs tuvumā komandai, taču nepiedalīsies treniņos, ESPN vēsta, ka latvietis atkal nav ieradies komandas bāzē. Par viņa atgriešanos treniņos un piedalīšanos spēlēs komanda solīja ziņot brīdī, kad būs īstais brīdis.
Porziņģis jūnija beigās ar "Warriors" vienojās par līguma pagarināšanu uz diviem gadiem par 40 miljoniem ASV dolāru, taču otrajā sezonā garantētā summa ir tikai trīs miljoni dolāru.
Vēl pārstāvot Bostonas "Celtics", pēc paša basketbolista teiktā, Porziņģim tika konstatēts posturālās ortostatiskās tahikardijas sindroms jeb POTS, kas, neārstēts, var izraisīt stipru nogurumu vai reiboni.
Goldensteitas komanda regulārās sezonas pirmo spēli aizvadīs trešdien.
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