"VEF Rīga" basketbolisti cieš pirmo neveiksmi FIBA Eiropas kausā
Latvijas basketbola klubs "VEF Rīga" trešdien FIBA Eiropas kausa trešajā spēlē piedzīvoja pirmo neveiksmi šosezon.
H grupas spēlē "VEF Rīga" ar 84:92 (23:20, 17:20, 22:25, 22:27) zaudēja Rumānijas vienībai "Oradea".
"VEF Rīga" rindās ar 21 punktu izcēlās Luiss Rodrigess, Džordans Sīrss pievienoja 16 punktus, Mareks Mejeris iekrāja 13 punktus un deviņas bumbas zem groziem, bet ar 11 punktiem maču noslēdza Aigars Šķēle.
Starp mājiniekiem rezultatīvākais ar 22 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām bija Maliks Osborns, kamēr Kriss Ričardss guva 16 punktus.
Latvijas vienība maču sāka ar 9:0 izrāvienu, taču pirmās ceturtdaļas noslēgumā laukuma saimnieki samazināja "vefiešu" pārsvaru līdz trīs punktiem. Otrajā ceturtdaļā pēc 7:0 izrāviena pārņēma vadību ar 27:23, bet četras minūtes līdz ceturtdaļas beigām "VEF Rīga" panāca neizšķirtu 33:33, un minūti vēlāk pēc Mejera precīzā metiena pārņēma vadību ar 38:36, tomēr pirmais spēles puslaiks noslēdzās neizšķirti 40:40.
Arī trešās ceturtdaļas sākumā abas vienības apmainījās ar izrāvieniem, bet ceturtās ceturtdaļas ievadā pie desmit punktu pārsvara tika "Oradea", kas nedaudz vairāk kā trīs minūtes līdz finālsvilpei panāca jau +13. Turpinājumā "VEF Rīga" uz brīdi samazināja deficītu līdz četriem punktiem, tomēr laukuma saimnieki nosargāja panākumu.
Rīdzinieki pirmajā Eiropas kausa mačā savā laukumā ar 106:83 apspēlēja Plovdivas "Lokomotiv" no Bulgārijas, bet otrajā Baku ar 110:94 pārspēja Baku "Neftchi". "Oradea" mājās ar 93:67 pārspēja Šveices vienību "Fribourg" un izbraukumā ar 69:79 piekāpās "Lokomotiv".
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Vēl H grupā spēlē Grieķijas "Mykonos". Jau ziņots, ka otrdien "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" F grupas spēlē ar 77:109 zaudēja Francijas komandai "Elan Chalon".
FIBA Eiropas kausa pamatturnīrā sacenšas 48 komandas, kas sadalītas astoņās grupās, klubiem aizvadīs divu apļu cīņas. Otrajā kārtā iekļūst katras grupas divas labākās vienības. Otrajā kārtā 16 komandas tiks sadalītas četrās grupās, ceturtdaļfinālu sasniedzot pirmo divu vietu ieguvējām. Izslēgšanas spēlēs uzvarētāji tiks noskaidroti divu spēļu summā.
Pagājušajā sezonā par FIBA Eiropas kausa uzvarētāju kļuva Spānijas komanda "Bilbao".