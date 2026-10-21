Ostapenko un Sje spēlēs sezonas noslēguma dubultspēļu turnīrā, kur pērn tika līdz pusfinālam
Foto: ZUMAPRESS.com
Aļona Ostapenko un Suveja Sje.
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Ostapenko un Sje spēlēs sezonas noslēguma dubultspēļu turnīrā, kur pērn tika līdz pusfinālam

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko un taivāniete Suveja Sje nodrošinājušas vietu WTA sezonas noslēguma turnīra ("WTA Finals") dubultspēļu sacensībām, vēsta WTA.

Ostapenko un Sje spēlēs sezonas noslēguma dubultsp...

Ostapenko un Sje cīnījās sezonas noslēguma turnīrā arī pērn, piedzīvojot neveiksmi pusfinālā.

Latvijas un Taivānas duets šosezon vienīgo titulu izcīnīja Brisbenas "WTA 500" turnīrā, taču Austrālijas atklātajā čempionātā un "US Open" sasniedza ceturtdaļfinālu, vienu reizi sasniedza finālu "WTA 1000" līmeņa turnīrā, kā arī vēl divos "WTA 1000" līmeņa turnīros piekāpās pusfinālā.

Ostapenko dubultspēļu rangā atrodas 12. vietā, kamēr taivāniete ir par vienu pozīciju augstāk.

Indianvelsa uzņems "WTA Finals" no 8. līdz 15. novembrim.

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