Vangelis Ljolijs tika ievēlēts par Grieķijas Basketbola federācijas prezidentu 2021. gadā.
Basketbols
Šodien 18:48
Skandāls Grieķijas basketbolā: par iespējamu blēdīšanos ar rezultātiem aiztur valsts Basketbola federācijas prezidentu
Grieķijas Basketbola federācijas prezidents Vangelis Ljolijs trešdien tika aizturēts saistībā ar plaša mēroga izmeklēšanu par manipulācijām ar spēļu rezultātiem un nelegālu likmju veikšanu, vēsta Grieķijas ziņu aģentūra ANA.
ANA vēsta, ka Ljolijs ceturtdien stāsies tiesneša priekšā, lai sniegtu savu liecību. Apcietināšanas orderi attiecas arī uz trim tiesnešiem, no kuriem divi ir aktīvi tiesneši, tiesnešu konsultantu un bijušo sportistu.
Grieķijas mediji ziņo, ka viens no tiesnešiem apkalpo arī Eirolīgas mačus, kā arī viena no aizdomās turētā mājās policija atradusi vairāk nekā 800 000 eiro skaidrā naudā.
Izmeklēšanā ir aptuveni 50 spēles Grieķijas augstākajā līgā un zemākās līgās, ieskaitot jauniešu un skolu čempionātus, sākot no 2016. gada. Izmeklēšana tika uzsākta pēc Atēnu komandas "Maroussi" iesniegtās sūdzības aprīlī.
Ljolijs tika ievēlēts par Grieķijas Basketbola federācijas prezidentu 2021. gadā.