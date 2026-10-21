Žagars kļūst par galveno varoni Džedzjanas "Golden Bulls" pirmajā uzvarētajā Ķīnas līgas spēlē
Latvijas basketbolists Artūrs Žagars trešdien Ķīnas Basketbola asociācijas (CBA) spēlē izcēlās ar 22 punktiem un palīdzēja Džedzjanas "Golden Bulls" izcīnīt pirmo uzvaru šosezon.
🇨🇳 Game MVP! Arturs Zagars recorded 22 points (7/11 FG, 6/6 FT), 4 rebounds, 4 assists, 1 steal and 25 EFF to lead the Zhejiang Golden Bulls to their first win of the CBA season against Shandong (89:75)! 🔥 #ArtursZagars #ZhejiangGoldenBulls #CBA #FutureSportsGroup #FutureMBB https://t.co/V6vkorJUlJ— Future Sports Group (@future__sg) October 21, 2026
"Golden Bulls" mājās ar 89:75 (28:20, 16:13, 26:12, 19:30) pārspēja Šaņdunas "H-Speed Kirin".
Žagars spēlēja 25 minūtes un 17 sekundes, kuru laikā realizēja piecus no sešiem divu punktu metieniem, divus no pieciem tālmetieniem un sešus soda metienus. Viņa kontā arī četras atlēkušās bumbas, četras rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, trīs piezīmes un divas kļūdas, noslēdzot maču ar +/- rādītāju +9.
Latvietis bija rezultatīvākais starp uzvarētājiem, kamēr viesu labā 17 punktus guva Dalons Bantons.
"Golden Bulls" sezonu sākusi ar vienu uzvaru divās cīņās, kamēr Rolanda Šmita pārstāvētā Ninbo "Rockets" piedzīvojusi divas neveiksmes.