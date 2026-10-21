Rihards Lozbers un citi jaunie biatlonisti IBU Junioru kausa jauno sezonu sāks ar posmu savu skatītāju priekšā
Organizatori informē, ka 2027. gada sākumā otro gadu pēc kārtas Madonā tiks organizēts Starptautiskās Biatlona savienības Junioru kausa posms. Sagaidāms, ka no potenciālajiem līderiem startēs Rihards Lozbers.
Pēc nepilniem trim mēnešiem no 2027. gada 11. līdz 17. janvārim Madona otro gadu pēc kārtas uzņems Starptautiskās Biatlona savienības (IBU) Junioru kausa posmu. Šoreiz sporta un atpūtas bāzē “Smeceres sils” tiks dots starts visai 2026./2027. gada IBU Junioru kausa sezonai. Pateicoties Esteres Volfas uzvarai iepriekšējās sezonas kopvērtējumā, Latvijai gaidāmajā sezonā būs septiņas starta kvotas juniorēm un piecas junioriem, savukārt viens no Latvijas izlases līderiem būs Rihards Lozbers, kurš pēc startiem olimpiskajās spēlēs un Pasaules kausa sacensībās, sezonu junioru konkurencē sāks savu līdzjutēju priekšā Madonā.
IBU Junioru kauss Madonā norisināsies jau otro gadu pēc kārtas, nostiprinot “Smeceres sila” vietu starptautiskajā biatlona sacensību kalendārā. Pēc 2026. gada sacensībām, kas pulcēja jaunos biatlonistus no dažādām valstīm, organizatori gatavojas nākamajam posmam, vienlaikus turpinot darbu pie sacensību infrastruktūras attīstības. IBU Junioru kausa sacensību direktors Tomašs Bernats uzsver, ka sagatavošanās darbi norit atbilstoši plānotajam: “Kopumā redzētais ir apmierinošs, un ir skaidrs, ka organizatori aktīvi strādā pie sacensību sagatavošanas. Esam identificējuši arī atsevišķus jautājumus, pie kuriem vēl nepieciešams piestrādāt, taču tie ir organizatoru darba kārtībā. Svarīgi, ka sagatavošanās notiek savlaicīgi un mums ir konstruktīva sadarbība ar vietējo komandu.”
Viens no būtiskākajiem faktoriem ziemas sporta sacensību organizēšanā ir sniega pieejamība. Šobrīd Madonā situācija ir labvēlīgāka nekā iepriekšējā sezonā - sniega depozītā jau ir uzglabātas sniega rezerves, kas palīdzēs pienācīgi sagatavot trasi. Vienlaikus sacensību norisei nepieciešamie sniega apstākļi būs atkarīgi arī no ziemas sākuma un laikapstākļiem Latvijā. Sacensību sporta direktors Gundars Upenieks norāda, ka organizatoru komandai priekšā ir intensīvs darba posms: “Janvāris Madonā būs ļoti darbīgs, jo no 11. līdz 17. janvārim uzņemsim IBU Junioru kausa sezonas atklāšanas posmu, savukārt jau nedēļu vēlāk, 23. un 24. janvārī, norisināsies Baltijas kausa sacensības. Tas nozīmē, ka īsā laikā jānodrošina divi starptautiska mēroga pasākumi, un tam nepieciešama rūpīga plānošana. Vienlaikus turpinām darbu pie “Smeceres sila” infrastruktūras attīstības. Mūsu mērķis ir ne tikai kvalitatīvi noorganizēt gaidāmās sacensības, bet arī ilgtermiņā nostiprināt Madonu kā vietu, kur regulāri var norisināties augsta līmeņa starptautiski ziemas sporta pasākumi.”
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Gaidāmais IBU Junioru kausa posms būs īpaši nozīmīgs arī Latvijas jaunajiem biatlonistiem. Pateicoties Esteres Volfas izcilajam sniegumam un uzvarai iepriekšējās sezonas IBU Junioru kausa kopvērtējumā, Latvijai jaunajā sezonā paredzētas septiņas starta kvotas juniorēm un piecas junioriem. Estere Volfa šosezon jau startēs pieaugušo konkurencē, savukārt Latvijas junioru izlases līderis būs Rihards Lozbers, kuram Madonā būs iespēja sacensties pašmāju skatītāju priekšā.
Latvijas biatlonists Rihards Lozbers atzīst, ka sacensības Latvijā būs īpašs notikums: “Aizvadītais gads man biatlonā bijis ļoti aizraujošs un notikumiem bagāts - esmu guvis pieredzi gan olimpiskajās spēlēs, gan Pasaules kausa sacensībās. Gatavojoties jaunajai sezonai, mans fokuss ir uz turpmāko attīstību un startiem dažāda līmeņa sacensībās, tostarp IBU Junioru kausā. Ir īpašs prieks, ka pirmais posms notiks tieši Latvijā, Madonā. Startēt mājās, savu līdzjutēju priekšā, vienmēr ir papildu motivācija, un ļoti gaidu šo iespēju.”
2026./2027. gada IBU Junioru kausa sacensību kalendārā paredzēti trīs kausa posmi, kā arī pasaules čempionāts junioriem Polijā. Sezona sāksies 11.-17. janvārī Madonā, Latvijā, bet nākamais posms norisināsies 4.-7. februārī Itālijā. No 24. februāra līdz 1. martam Polijā norisināsies pasaules čempionāts junioriem, savukārt sezonas noslēdzošais IBU Junioru kausa posms paredzēts 5.-7. martā Slovākijā. Madonas posmā trīs sacensību dienās paredzētas sešas sacensības. 14. janvārī juniori un juniores sacentīsies individuālajās distancēs, 16. janvārī - sprintā, bet 17. janvārī - uz starta līnijas masu startā vienlaicīgi dodoties 60 dalībniekiem.