Titulētā kalnu slēpotāja Šifrina jaunajā Pasaules kausa sezonā prioritizēs startēšanu milzu slalomā
ASV kalnu slēpotāja Mikeila Šifrina 2026./2027. gada sezonā Pasaules kausa (PK) posmos kalnu slēpošanā lielāku uzmanību veltīs milzu slaloma un supergiganta disciplīnām, trešdien ziņo Starptautiskā Slēpošanas federācija (FIS).
Sestdien PK sezona Zeldenē sāksies ar milzu slaloma sacensībām sievietēm, bet svētdien šajā disciplīnā sacentīsies vīrieši. FIS ziņo par Šifrinas vēlmi izcīnīt PK globusu milzu slalomā. Šifrina ilgus gadus PK posmos ir dominējusi slalomā, izcīnot 73 uzvaras atsevišķos posmos. Milzu slalomā viņa ir uzvarējusi vien divreiz - 2019. un 2023. gadā, bet supergigantā - tikai 2018./2019. gada sezonā. Savukārt visu disciplīnu kopvērtējumā viņa par uzvarētāju ir kļuvusi sešas reizes.
Lai arī slaloms ir sportises panākumiem bagātākā disciplīna, ar 22 PK posmu uzvarām milzu slalomā Šifrina ir rekordiste sieviešu sacensībās. Turklāt 2018. gadā viņa izcīnīja arī olimpiskās čempiones titulu šajā disciplīnā. Pēdējos gados Šifrinai milzu slalomā nav klājies viegli. Pēc 2024. gada novembrī ASV pilsētā Kilingtonā milzu slaloma sacensībās gūtās traumas sportiste atklāti runāja par to, ka ir piedzīvojusi pēctraumatiskā stresa traucējumus un ir saskārusies ar grūtībām atgriezties trasē šajā disciplīnā.
Kopš 2023. gada decembra viņa nav uzvarējusi nevienās PK milzu slaloma sacensībās, taču pagājušajā sezonā vienreiz tika uz goda pjedestāla un vēl septiņas reizes iekļuva labāko sešiniekā. "Pagājušā sezona bija dīvaina, jo, to sākot, domāju, ka varētu izkrist no labāko trīsdesmitnieka, Un tas varētu būt sava veida milzu slaloma karjeras beigu sākums," amerikānietes šomēnes savā raidierakstā "Kāda tam jēga kopā ar Mikeilu Šifrinu" teikto citē FIS. "Tad es izvirzīju mērķi atgriezties labāko septiņniekā - sportistu grupā ar augstāko reitingu, kas nosaka starta secību," turpina Šifrina. "Kad tas patiešām izdevās, es sapratu - manī ir ātrums milzu slalomā pat tad, kad man ir bail."
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
FIS ziņo, ka šajā sezonā Šifrina plāno samazināt slaloma sacensību skaitu, lai gandrīz pilnībā koncentrētos uz milzu slalomu un supergigantu. Amerikāniete ir vienīgā kalnu slēpošanā, kas PK posmos dažādās disciplīnās ir uzvarējusi vairāk nekā 100 reizes, svinot 110 uzvaras. 31 gadu vecā sportiste saka, ka viņai "pašai ir ļoti interesanti uzzināt, cik tālu varu attīstīt savu sniegumu milzu slalomā".
Pie favorītēm milzu slalomā šosezon tiek pieskaitītas pagājušās sezonas uzvarētāja austriete Jūlija Šeiba, horvātiete Zrinka Ļutiča, šveiciete Kamila Rasta, jaunzēlandiete Alisa Robinsone, kā arī zviedriete Sāra Hektore.