"Prasīja aizdot pat piecus eiro!" Igaunijā atklāj vērienīgajā krāpšanā apsūdzētā basketbolista Krīsas atkarību
Igaunijā kanāla TV3 raidierakstā "Laser" basketbola vidē iesaistītie diskutēja par Kerra Krīsas aizturēšanu ASV. Izrādās, jau ilgāku laiku viņš lūdzis aizdot naudu, lai varētu nodarboties ar kādu atkarību.
Jau ziņots, ka šovasar ASV aizturēja igauņu basketbolistu Kerru Krīsu. Igaunim izvirzīja piecas apsūdzības pārkāpumos, kas saistīti ar elektronisko saziņu. Apsūdzībā teikts, ka no 2022. gada jūnija Krīsa, uzdodoties par citām personām, nepatiesi apgalvojis, ka viņam un viņa ģimenei steidzami nepieciešama nauda ārkārtas situācijai. Elektroniskajās sarakstēs viņš pēc tam apgalvojis, ka saņēmis aizdevumu, lai apmaksātu iepriekšējos parādus, bet citā epizodē melojis, ka plāno pārdot savus orgānus, lai iegūtu naudu atmaksai. Kopumā no cietušajiem viņš bija izkrāpis ap diviem miljoniem ASV dolāru.
Krīsa atzinis savu vainu vienā no viņam piespriestajām apsūdzībām un viņam draud cietumsods līdz diviem gadiem. Galīgais spriedums tiks paziņots šī gada 22. decembrī. TV3 raidierakstā "Laser" publiski apspriesta Krīsas atkarība no azartspēlēm, kuru dēļ viņš dažādiem sporta veida vides cilvēkiem prasījis aizdot naudu jau pusaudžus gados. "Jā, bija informācija, ka viņš izdara likmes totalizatorā un šim mērķim prasa aizdevumus," teica Igaunijas Basketbola federācijas ģenerālsekretārs Gerds Kīli. "Parādījušās ziņas vasarā mums bija jaunums. Taču visi zināja, ka viņš iesaistās šādās darbībās un kā cilvēks bija ļoti emocionāls."
Basketbola komentētājs Madiss Sodla gāja ar saviem izteikumiem vēl tālāk, jo bijis viens no cilvēkiem, kuriem Krīsa lūdzis aizdot naudu. Pieprasījumi sākās jau 2015. gadā, kad viņam bija vien 14 gadi. "Viņš prasīja aizdevumu. Lai cik tas dīvaini izklausītos, summa dažkārt bija tikai pieci eiro. Ja viņš izdara likmi uz NBA, tad tā ir viņa darīšana, taču šķita, ka šī nodarbe ir viņa asinīs." Sodla gan aizdoto naudu laimīgi atguva.
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Savukārt sporta žurnālists Jans Martinsons vērsās pie basketbola sabiedrības, kritizējot to par problēmas klusēšanu. "Ir skumji, ka cilvēki par to jau zināja iepriekš. Basketbola žurnālisti, komandas biedri un treneri zināja. Visi izlēma, ka gudrāk būtu par to nerunāt, cerot, ka puisis neiekulsies nepatikšanās un tiks no šīs atkarības laukā. Realitātē mēs kļūdījāmies. Mums bija par to jārunā un, iespējams, Krīsa būtu ticis pie vajadzīgās palīdzības."
Visu diskusija rezultējās līdz sarunai par sporta totalizatoru vietu nozarē. Tāpat kā Latvijā, arī Igaunijā totalizatori ir lielākie sporta norišu finansiālie atbalstītāji, ieskaitot apvienoto Latvijas-Igaunijas basketbola līgu. Igaunijas Basketbola federācijas ģenerālsekretārs norādīja, ka bijušas politiskas sarunas par totalizatoru reklāmu ierobežojumi, taču tie atstātu iespaidu uz atbalstu sportā.
Pirms došanās uz Ziemeļameriku Krīsa atradās Kauņas "Žalgiris" sistēmā, spēlējot gan tās otrajā komandā. NCAA viņš spēlēja Arizonas "Wildcats", Rietumvirdžīnijas "Mountaineers", Kentakī "Wildcats" un Sinsinati "Bearcats" komandās. 2022. gadā viņš spēlēja Igaunijas sastāvā Eiropas čempionātā, vidēji gūstot 10,8 punktus un atdodot 5,8 piespēles. Vasarā viņš noslēdza līgumu ar Igaunijas čempioni Tartu "Ulikool", taču apsūdzību dēļ komandai nepievienojās.