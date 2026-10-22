Kreipāns iepazīstina ar zili-baltajiem! Kas ir “Pafos FC” ar Brazīlijas izlases zvaigzni priekšgalā
Savu otro spēli UEFA Konferences līgas pamatturnīrā “Riga FC” komanda aizvadīs pret Kipras klubu “Pafos FC”. 2025. gada Kipras čempioniem ir tikai 12 gadi, taču viņi jau ir viena no Kipras spēcīgākajām futbola komandām. “Pafos FC” vajadzēja desmit gadus, lai iegūtu savu pirmo trofeju – Kipras kausu, bet vēl pēc gada “zili-baltā” komanda kļuva par čempioni.
Zila un balta krāsa ir arī “Riga FC” formām un arī “rīdzinieki” ir 2025. gada savas valsts čempioni. Ar to sakritības gan arī beidzas.
Par Kipras čempionēm futbolā ir kļuvušas 11 komandas. Pēdējā komanda, kas papildināja čempionu sarakstu, ir tieši “Pafos FC” 2025. gadā. Pirms 11 gadiem vienā komandā tika apvienotas Pafas pilsētas komandas AEP “Paphos” un AEK “Kouklia”, lai izveidotu spēcīgāku komandu, kas spētu pārstāvēt pilsētu Kipras futbola līgā un spēkotos par augstām vietām. Nosaukums “Pafos FC” tieši izsaka lepnumu par pilsētu, par savu reģionu un tā vienotību. Zilā un baltā krāsa – tā ir jūra un Kipras skaidrās debesis.
Kipras klubu futbols vispirms ir zināms ar Nikosijas APOEL (pirmā Kipras ķomanda, kas 2011./2012 gada sezonā iekļuva UEFA Čempionu līgas ceturtdaļfinālā, 29 reizes – rekords – bija Kipras čempione), Nikosijas “Omonia” (22 reizes un pašreizējā Kipras čempione, šosezon spēlē UEFA Eiropas līgas pamatturnīrā) un “Anorthosis Famagusta”, kas 13 reizes bija Kipras čempione un tieši šī ir pirmā Kipras komandas, kas 2008./2009. gada sezonā iekļuva UEFA Čempionu līgas grupu turnīrā. Aiz Kipras futbola “Trim vaļiem” ir vēl astoņi klubi, kuri visi kopā ieguvuši 22 čempionu titulus. 2025. gadā šim sarakstam pievienojās “Pafos FC”.
Jaunās sezonas sākumā Pafas komandai Kipras futbola virslīgā jeb Pirmajā divīzijā tik labi nesokas, kaut gan līderu grupā tā ir – pirmdien “Pafos FC” savā laukumā tikās ar titulētāko klubu Nikosijas APOEL – 0:0. Ar 11 punktiem sešās spēlēs “Pafos FC” turnīra tabulā ieņem 5. vietu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
UEFA Eiropas līgā “Pafos FC” šosezon pārspēja Splitas “Hajduk” - 0:2 viesos un 4:0 savā laukumā, bet Zalcburgas “Red Bull” piekāpās divu spēļu summā tikai ar 3:4 – 0:1 viesos un 3:3 atnildes spēlē Limasolā.
UEFA Konferences līgā Pafas komanda divu spēļu summā pārspēja FK “Auda” pāridarītāju Albānijas komandu “Dinamo City” - 1:1 viesos un 4:2 papildlaikā savā laukumā. Pamatturnīrā pirmā spēle bija viesos ar Bergāmo “Atalanta” - 1:3. Jau 18. minūtē bija 0:2, bet vienīgos vārtus “Pafos FC” guva 88. minūtē.