PSG uzvarā pār Barselonu traumu dēļ pazaudējusi trīs svarīgus futbolistus
Parīzes "Saint-Germain" panākums UEFA Čempionu līgā pār "Barcelona" nākusi ar lielu cenu - trīs futbolisti, kas uzskatāmi par līderiem, guvuši savainojumus.
Nopietnākais no tiem ir gruzīņu futbolistam Hvičam Kvarachelijam, kurš saplēsis ceļgala krusteniskās saites. Komanda vēsta, ka Kvarachelijam pēc labā ceļgala priekšējās krusteniskās saites plīsuma būs nepieciešama operācija, kas liegs atgriezties laukumā vairākus mēnešus. Pārsvarā gan ar šādu traumu atgriešanās ilgums ir līdz pat gadam, tā kā visdrīzāk futbolista sezona jau ir beigusies.
Medical update after Barcelona. @Aspetar 🔗 https://t.co/URhQGQqpp1 https://t.co/rRHMPxoDRw— Paris Saint-Germain (@PSG_English) October 21, 2026
Jau pirmajā puslaikā par maiņu signalēja komandas līderis Usmans Dembelē. Viņš iedzīvojies labā augšstilba traumā, taču tā nav tik nopietna, cik gruzīņu spēlētājam. Sagaidāms, ka viņš varētu atgriezties ierindā pēc vairākām nedēļām. Tāpat tik ilgs laiks būs jāizlaiž aizsargam Markinjusam.
PSG otrdienas spēlē uzvarēja ar 4:2, tiekot pie trešā panākuma trīs spēlēs, kas ļauj atrasties kopvērtējuma pirmajā vietā. Francijas čempionātā PSG ar 14 punktiem septiņās spēlēs ir otrajā pozīcijā, jau šajā nedēļas nogalē Francijā tai spēlējot pret līderi "Lyon".