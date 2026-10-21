Uzlecošā basketbola zvaigzne Bendžamins Jānis Beruē 30 sekundēs nespēj nosaukt visas prestižās koledžas, kas viņam izteikušas miljonu piedāvājumus
Latviešu izcelsmes basketbolists Bendžamins Jānis Beruē ir interesants basketbolists vadošajām NCAA basketbola komandām. Intervijā viņš atklāja, cik daudz piedāvājumus jau saņēmis.
"38," uz jautājumu, cik daudz piedāvājumi jau izteikti tikai 16 gadus vecajam Beruē, atklāja viņš pats. Līdz došanās uz universitāti viņam vēl kāds laiks jāpagaida, taču pēc valsts spožākajiem talantiem koledžas stāv rindā un izsaka piedāvājumus jau laicīgi. Lūgts nosaukt, kuras skolas interesējas par U-16 Eiropas čempionāta vērtīgāko spēlētāju, Beruē nosauca dažas, taču ne visas. Starp tām arī vairākas ļoti prestižas skolas kā Kentuki, Kanzasa, Stenforda, Kalifornijas universitāte, Arkanzasa, Teksasa, Beilora, Maiami un citas.
Tā, piemēram, Kentuki "Wildcats" astoņas reizes kļuvusi par NCAA čempioni, pēdējo reizi 2012. gadā. Universitātē spēlējušas tādas nākamās basketbola zvaigznes kā Bems Adebajo, Devins Bukers, Entonijs Deiviss, Šejs Gildžess-Aleksandrs, Karls Entonijs-Taunss un daudzi citi. Kanzasas universitātes komanda NCAA titulu izcīnījusi trīs reizes, pēdējo no tām 2022. gadā. Zināmākie spēlētāji ir Pols Pīrss un leģendārais Vilts Čemberleins. Stenforda universitātē spēlē cits latvietis, Kristers Skrinda, savukārt UCLA jauno gadu sāks Gunārs Grīnvalds. Arī citās minētajās skolās netrūkst nākamo NBA drafta izvēļu.
Bendžamins Jānis Beruē pēdējās divās vasarās pārstāvējis Latvijas U-16 kadetu izlasi, šogad to aizvedot līdz titulam Eiropas čempionātā. Viņu pašu atzina par turnīra vērtīgāko basketbolistu. Beruē māte ir latviete, bijusī basketboliste Lāsma Jēkabsone, savukārt tēvs - amerikānis Ričards Beruē, kurš nodarbojies ar amerikāņu futbolu. Ģimene ikdienā dzīvo ASV, un viņam ir dubultpilsonība. Tomēr sakarā ar Latvijas pieaugušo basketbola izlasi pagaidām nevar spriest, vai Beruē tik tiešām tajā spēlēs - kamēr pirmo maču viņš tajā nav aizvadījis, viņš vēl var arī mainīt savu lēmumu par labu ASV. Līdz šim valstsvienības darbā viņš nav iesaistījies.
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Izteiktie piedāvājumi varētu arī nozīmēt, ka Beruē jau koledžas gados pelnīs miljonus. Vadošie amerikāņu basketbola talanti pēc jaunās NIL sistēmas izveides NCAA pelna lielu naudu. Tā, piemēram, 2026. gada NBA drafta pirmais numurs Eidžejs Dibantsa BYU universitātē bija ar NIL līgumu septiņu miljonu dolāru vērtībā, savukārt 2026./2027. gada sezonā 6,5 miljonu NIL vērtība ir Darianam Mensā, kurš spēlēs Maiami "Hurricanes" (tā izteikusi piedāvājumu arī Beruē), kamēr Milans Momčilovičs Kentuki "Wildcats" NIL vērtība ir sešu miljonu dolāru vērtībā (arī šī universitāte piedāvā Beruē spēlēt viņu komandā). Pirmajam simtniekam NCAA NIL līguma vērtība ir vismaz 1,5 miljoni dolāri. Tas nozīmē, ka pavisam droši var spekulēt, ka arī Beruē koledžas gados pelnīs miljonus.
Beruē vairākkārtīgi gan ir aicināts uz ASV junioru basketbola trenniņnometni. Šogad viņš tajā piedalījās jau trešo reizi, un bez viņa nometnē atradās arī basketbolisti, kuri vidusskolu noslēgs laika posmā no 2027. līdz 2030. gadam. Viņa aicināšana var nozīmēt, ka ASV pusē ar Beruē talantu rēķinās, taču gala lēmums ir paša basketbolista rokās. Pēc atgriešanās no Eiropas čempionāta viņš atklāja, ka nākamajā vasarā būs atpakaļ Latvijā, taču jāmin, ka U-18 vecuma izlase 2027. gadā cīnīsies par atgriešanos augstākajā divīzijā.
Beruē sniegums novērtēts arī Latvijas Basketbola savienības kabinetos, viņam tiekot virzītam kā vienam no trijiem kandidātiem uz Latvijas gada basketbolista balvu. Viņa konkurenti ir izlases kapteinis Rihards Lomažs un Artūrs Strautiņš.