Šilova komandas biedra pēkšņu veselības problēmu dēļ "Penguins" īsi pēc pacelšanās atgriežas lidostā
Medicīnisks incidents noticis Pitsburgas "Penguins" komandai pametot Soltleiksitijas starptautisko lidostu. Rezultātā klubam nācās ātri vien pārtraukt lidojumu un vienu no saviem jaunajiem hokejistiem nogādāt slimnīcā.
"Pitsburgas "Penguins" atgriezās Soltleiksitijas starptautiskajā lidostā īsi pēc pacelšanās saistībā ar Bena Kindela veselības situāciju. Komandas medicīnas personāls atradās lidmašīnā un nekavējoties palīdzēja Kindelam. Atgriežoties lidostā, viņu jau gaidīja ātrā palīdzība, kas nogādāja Kindelu slimnīcā. Viņš ir pie samaņas un stabilā stāvoklī. Mūsu spēlētāju veselība un drošība ir komandas lielākā prioritāte. Sniegsim papildus informāciju, kad to uzskatīsim par nepieciešamu," teikts Pitsburgas "Penguins" paziņojumā, konkrēti neprecizējot, kas tieši lidmašīnā notika ar Kindelu.
A statement from the Pittsburgh Penguins https://t.co/fyFReh2BWL— Pittsburgh Penguins (@penguins) October 20, 2026
19 gadus veco Kindelu Pitsburgas "Penguins" 2025. gada draftā izraudzījās ar augsto 11. numuru. Savā pirmajā sezonā ar komandu viņš 77 spēlēs guva 17 vārtus un atdeva 18 rezultatīvās piespēles, savukārt šajā sezonā pēc ievada izlaišanas ķermeņa lejasdaļas savainojuma dēļ viņš sešās spēlēs bija ticis pie četriem punktiem (2+2). Kindels tiek uzskatīts par vienu no nākotnes "Penguins" zvaigznēm, turklāt ir viens no populārākajiem kluba hokejistiem. Zināms, ka, kamēr Kindels atrodas Jūtas slimnīcā, viņam līdzās atradīsies arī "Penguins" vadība. Šis nav pirmais starpgadījums šajā sezonā. Iepriekš lāča uzbrukumā nonāvēts tika "Penguins" spēlētāja Andreja Kuzmenko tēvs.
Pitsburgas klubs Jūtā noslēdza četru zaudējumu sēriju, visās piedzīvojot zaudējumus. Naktī uz 23. oktobri "Penguins" ar spēli pret Uvja Balinska un Sanda Vilmaņa pārstāvēto Floridas "Panthers" uzsāks trīs mājas spēļu sēriju.