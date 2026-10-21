Čempione "Knicks" sezonu sāk ar zaudējumu pret "papildinājumu karaļiem"; ar Pola Džordža jaunības versiju Bostonas "Celtics" nepietiek
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) jaunās sezonas pirmajā mačā otrdien zaudējumu piedzīvoja pagājušās sezonas čempionvienība Ņujorkas "Knicks", kas savā laukumā piekāpās Filadelfijas "76ers" komandai.
Čempioni sezonu sāka ar zaudējumu 100:106 (25:23, 33:31, 18:29, 24:23).
Uzvarētāju rindās rezultatīvākais ar 28 punktiem bija Tairīss Maksijs, bet produktīvu sniegumu demonstrēja arī komandas jaunieguvumi Džeilens Brauns un Lebrons Džeimss. Brauns sakrāja 19 punktus, astoņas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles, bet visu laiku NBA rezultatīvākais spēlētājs Džeimss jaunajā komandā debitēja ar 14 punktiem, deviņām bumbām zem groziem un septiņām rezultatīvām piespēlēm. Mājiniekus no zaudējuma neglāba Džeilena Bransona 21 punkts un Karla-Entonija Taunsa 19+12.
"76ers" uzskatāma par komandu, kas starpsezonā visvairāk pastiprinājusies - ne viena ar superzvaigznēm Džeimsu un Braunu, bet arī ar ļoti būtiskiem lomu spēlētājiem Anferniju Simonsu, kuru pirms sezonas pieskaita pretendentiem uz labākā sestā spēlētāja balvu, Kenatviusu Kaldvelu-Poupu un Dīnu Veidu.
Citā spēlē pagājušās sezonas Rietumu konferences finālistu duelī Sanantonio "Spurs" savā laukumā ar 104:116 (28:34, 16:31, 36:28, 24:23) zaudēja Oklahomasitijas "Thunder". Pirmā puslaika laikā komandas saķērās un izraisīja abpusēju konfliktu, ko uzsāka DeĀrons Fokss ar Četa Holmgrena rupju nogāšanu zemē.
Tempers flaring in Thunder-Spurs. De'Aaron Fox was assessed a Flagrant 1 foul. https://t.co/X9JpG0EgTi— Underdog NBA (@UnderdogNBA) October 21, 2026
"Spurs" sastāvā 24 punktus guva Stefons Kāsls, 18 punktus pievienoja Dilans Hārpers, bet komandas līderis Viktors Vembanjama no spēles realizēja tikai vienu no 13 metieniem un maču noslēdza ar 12 punktiem, 13 izcīnītām atlēkušajām bumbām un sešiem bloķētiem metieniem. "Thunder" rindās Šejs Gildžess-Aleksandrs sakrāja 32 punktus, 20 punktus guva Džareds Makeins, bet 14 - Čets Holmgrens.
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Interesanti, ka pagājušās sezonas regulārā čempionāta uzvarētāji "Thunder" pērn regulārajā sezonā piecās spēlēs tikai vienreiz spēja pieveikt "Spurs" un zaudēja viņiem arī pērn Rietumu konferences finālā (sērijā 3-4).
Savukārt sezonas pirmajā spēlē Detroitas "Pistons" savā laukumā atspēlēja 22 punktu deficītu un ar 121:113 (27:28, 18:30, 37:30, 39:25) pieveica Bostonas "Celtics" komandu.
Mājiniekiem pa 22 punktiem katrs guva Džeilens Durens un Keids Kaningems, 21 punktu pievienoja Dankans Robinsons, bet 19 punktus guva Džavonte Grīns. "Celtics" no zaudējuma neglāba komandas debitanta 36 gadus vecā Pola Džordža 38 gūtie punkti. Savukārt pa 17 punktiem sakrāja Deriks Vaits un Peitons Pričards. Pēc Džordža pārejas uz "Celtics" maiņas darījumā, kurā pretējā virzienā devās Džeilens Brauns bija dzirdēts daudz kritikas un tika apšaubīta Džordža spēja kaut pietuvoties savam kādreizējam līmenim, tomēr sezonas pirmais mačs šo skepsi pilnībā apklusinājis. Džordžs arī labojis Kristapa Porziņģa rekordu un kļuvis par Bostonas "Celtics" rekordistu debijas spēlē gūtajos punktos - latvietis 2023. gadā savā pirmajā spēlē leģendārā kluba rindās iemeta 30 punktus.
The highest scoring debut in Boston Celtics history belongs to Kristaps Porzingis, who scored 30 on October 24, 2023. Paul George has 17 at halftime of his Boston Celtics debut this afternoon. https://t.co/8w7ml2wxp6— Dan Kelley (@DanKelley66) October 20, 2026