Balcers neglābj Cīrihes "Lions” no pirmā zaudējuma sezonā; neveiksme arī Ābolam
Latvijas uzbrucēji Rodrigo Ābols un Rūdolfs Balcers otrdien Šveices hokeja līgas (NL) mačos atzīmējās ar rezultatīvām piespēlēm, bet viņu pārstāvētās komandas piedzīvoja zaudējumus.
Balcers ar Cīrihes "Lions" savā laukumā ar 2:3 (0:2, 1:1, 1:0) atzina "Davos" pārākumu, piedzīvojot pirmo zaudējumu sezonā.
Balcers asistēja komandas otrajos vārtos, palīdzot Miko Lehkonenam 45. minūtē panākt 2:3.
Latvijas uzbrucējs spēlēja 15 minūtes un 19 sekundes, no kurām minūti un 47 sekundes uz ledus pavadīja vairākumā. Viņa kontā divi metieni pa vārtiem un pozitīvs lietderības koeficients +1.
Šosezon Balcers 12 spēlēs iekrājis deviņus (4+5) punktus.
Citā mačā Ābola pārstāvētā "Bern" savā laukumā ar 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) piekāpās Langnavas "Tigers", kurai līdz sezonas beigām savainojuma dēļ nevarēs palīdzēt latviešu uzbrucējs Oskars Lapinskis.
Ābols asistēja vienīgo vārtu guvumā Rodvinam Dionisio, kurš 58. minūtē panāca 1:2.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Šosezon Ābols NL aizvadījis 11 spēles un izcēlies ar 11 (6+5) punktiem, esot komandas otrais rezultatīvākais spēlētājs un labākais vārtu guvējs.
Vēl vienā mačā vārtsarga Ivara Punnenova pārstāvētā Rapersvilas-Jonas "Lakers" viesos ar 3:4 (2:1, 0:2, 1:1) piekāpās "Biel-Bienne" komandai, piedzīvojot piekto zaudējumu pēc kārtas.
Punnenovs atvairīja 33 no 37 metieniem jeb 89,19%.
Šosezon latviešu vārtsargs vidēji spēlē savos vārtos ielaidis 3,13 ripas un ticis galā ar 88,15% metienu.
Vēl "Lugano" bez latviešu aizsarga Harija Cjunska sastāvā izbraukumā ar 5:2 (4:0, 1:0, 0:2) pieveica Ženēvas "Servette".
Turnīra līdere ar 33 punktiem 13 spēlēs ir "Lions", ceturtajā vietā ar 22 punktiem 14 mačos atrodas "Tigers", "Bern" ar 20 punktiem 12 mačos ir septītajā pozīcijā, devītajā vietā ar 19 punktiem 14 spēlēs ir uzbrucēja Denisa Smirnova pārstāvētā "Ajoie" komanda, 18 punkti 13 spēlēs ir "Lugano", kas atrodas desmitajā vietā, bet "Lakers" ar 11 punktiem 14 mačos ir pēdējā, 14. pozīcijā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Iepriekšējā sezonā savu pirmo Šveices čempiontitulu izcīnīja "Fribourg-Gotteron".