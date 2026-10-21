Seši vārti un pārliecinoša uzvara! Bļugera "Maple Leafs" neatstāj cerības pretiniekiem
Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers otrdien kopā ar Toronto "Maple Leafs" izcīnīja uzvaru Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē pret Kolumbusas "Blue Jackets".
"Maple Leafs" viesos bija pārāki ar 6:2 (1:1, 4:0, 1:1), tiekot pie otrā panākuma pēc kārtas.
Bļugers laukumā pavadīja 16 minūtes un trīs sekundes, no kurām piecas minūtes un 40 sekundes spēlēja mazākumā. Latviešu uzbrucējs izpildīja vienu spēka paņēmienu, bloķēja vienu metienu, pārtvēra vienu pretinieku piespēli, zaudēja divas ripas, uzvarēja piecos no desmit iemetieniem un maču noslēdza ar sliktāko lietderības koeficientu komandā -2.
Šosezon Bļugers 11 mačos pie rezultativitātes punktiem nav ticis, iekrājot divas soda minūtes un negatīvu lietderības koeficientu -3.
Otrdienas mačā "Maple Leafs" rindās pa trim punktiem sakrāja Īstons Kovens (1+2), Džeks Rosloviks (1+2) un Morgans Railijs (0+3), divus punktus savā kontā ierakstīja Ostons Metjūzs (1+1) un Viljams Nīlanders (1+1), bet pa vieniem vārtiem guva Kirils Marčenko un Māršals Rifai, kuram tas bija pirmais precīzais metiens NHL karjerā.
Mājinieku rindās ar precīziem metieniem izcēlās Džeiks Kristiansens un Čārlijs Koils.
Ar 12 punktiem 11 spēlēs "Maple Leafs" ieņem septīto vietu Austrumu konferencē un nākamo maču aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems aizsarga Alberta Šmita pārstāvēto Ņujorkas "Rangers" vienību.