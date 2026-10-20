Latvijas bobsleja divnieku ekipāžas stūmējs Edgars Nemme Eiropas kausa posmā bobslejā.
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Šodien 00:21
2023. gada pasaules vicečempions Edgars Nemme beidz bobslejista karjeru
Bobsleja stūmējs Edgars Nemme neturpinās bobslejista karjeru, vēsta Latvijas Televīzija.
30 gadus vecais Nemme bobslejam pievērsās pirms astoņiem gadiem, pirms tam sportā nodarbojoties ar volejbolu.
2023. gadā tagadējā izlases galvenā trenera Emīla Cipuļa četrinieku ekipāžas sastāvā Nemme kļuva par pasaules vicečempionu. Gadu pirms tam Nemme Oskara Ķibermaņa četrinieku ekipāžas sastāvā izcīnīja savu līdz šim vienīgo uzvaru Pasaules kausā, kas vienlaikus bija arī tā gada Eiropas čempionāts.
2022. gada Pekinas olimpiskajās spēlēs Nemme divniekos startēja Cipuļa ekipāža, bet četriniekos - Ķibermaņa ekipāžā. Viņš bija arī komandas sastāvā šī gada olimpiskajās spēlēs, taču sacensībās nestartēja.