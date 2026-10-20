2023. gada pasaules vicečempions Edgars Nemme beidz bobslejista karjeru
Foto: Ieva Leiniša/LETA
Latvijas bobsleja divnieku ekipāžas stūmējs Edgars Nemme Eiropas kausa posmā bobslejā.
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2023. gada pasaules vicečempions Edgars Nemme beidz bobslejista karjeru

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Bobsleja stūmējs Edgars Nemme neturpinās bobslejista karjeru, vēsta Latvijas Televīzija.

2023. gada pasaules vicečempions Edgars Nemme beid...

30 gadus vecais Nemme bobslejam pievērsās pirms astoņiem gadiem, pirms tam sportā nodarbojoties ar volejbolu.

2023. gadā tagadējā izlases galvenā trenera Emīla Cipuļa četrinieku ekipāžas sastāvā Nemme kļuva par pasaules vicečempionu. Gadu pirms tam Nemme Oskara Ķibermaņa četrinieku ekipāžas sastāvā izcīnīja savu līdz šim vienīgo uzvaru Pasaules kausā, kas vienlaikus bija arī tā gada Eiropas čempionāts.

2022. gada Pekinas olimpiskajās spēlēs Nemme divniekos startēja Cipuļa ekipāža, bet četriniekos - Ķibermaņa ekipāžā. Viņš bija arī komandas sastāvā šī gada olimpiskajās spēlēs, taču sacensībās nestartēja.

Tēmas

Latvijas TelevīzijaLatvijas bobsleja un skeletona federācijaSiguldas bobsleja un kamaniņu trase BobslejsEdgars NemmeEmīls CipulisOskars Ķibermanis

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