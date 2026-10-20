Zoriks nospēlē izcili un kaldina Varšavas "Legia" uzvaru FIBA Čempionu līgas spēlē
Latvijas basketbolists Kristers Zoriks otrdien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas otrajā spēlē guva 21 punktu un sekmēja Varšavas "Legia" komandas uzvaru. "Legia" viesos ar rezultātu 95:77 (26:22, 21:20, 19:12, 29:23) pārspēja Zagrebas "Cibona" vienību.
Zoriks, laukumā pavadot 32 minūtes un divas sekundes, realizēja četrus no sešiem divpunktu metieniem, divus no septiņiem tālmetieniem un septiņus no astoņiem soda metieniem. Tāpat viņš izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, trīsreiz pārkāpa noteikumus, pieļāva divas kļūdas, pārtvēra vienu bumbu, tika pie pozitīva +/- rādītāja (+8) un iekrāja 16 efektivitātes koeficienta punktus.
Latviešu basketbolists uzvarētājiem rezultatīvākā spēlētāja godu dalīja ar Argusteru Danielsu, kurš 21 gūtajam punktam pievienoja sešas rezultatīvas piespēles. Mājiniekiem 18 punktus guva Rikijs Makgils.
Citā B grupas spēlē Latvijas izlases galvenā trenera Jāņa Gailīša vadītā Francijas komanda "Strasbourg" viesos ar 77:83 zaudēja Stambulas "Galatasaray".
B grupā pēc divām spēlēm visām četrām komandām ir pa vienai uzvarai.
Pamatturnīra pirmajā posmā 32 komandas ir sadalītas astoņās apakšgrupās. Grupu uzvarētājas nodrošina vietu otrajā posmā, bet vēl astoņas komandas tiks noskaidrotas "play-in" kārtā, kurā piedalīsies otro un trešo vietu grupās ieņēmušās vienības. Pēdējo vietu grupās ieņēmušajām komandām turnīrs būs beidzies.
Pagājušajā sezonā par Čempionu līgas uzvarētāju kļuva Viļņas "Rytas", kas finālā ar 92:86 papildlaikā pārspēja Atēnu AEK.