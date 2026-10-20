Čempione PSG apliecina klasi un pieveic "Barcelona" UEFA Čempionu līgas "milžu cīņā"
Iepriekšējo divu sezonu UEFA Čempionu līgas uzvarētāja Parīzes "Saint-Germain" (PSG) otrdien trešās kārtas spēlē sarūpēja Spānijas futbola klubam "Barcelona" pirmo zaudējumu sezonā. Tāpat kā PSG, trešo uzvaru trešajā Čempionu līgas spēlē izcīnīja arī "Liverpool".
PSG savā laukumā bija pārāka ar rezultātu 4:2 (1:0).
Jau mača 20. minūtē parīzieši veica pirmo maiņu, jo spēli nevarēja turpināt Usmans Dembelē, kura vietā laukumā devās Ferrans Torress. Septiņas minūtes vēlāk piespiedu maiņa bija arī pretiniekiem, savainoto Dani Olmo aizstājot ar Ferminu Lopesu. Augsts PSG presings spēles 38. minūtē realizējās ar gūtiem vārtiem - pēc Žuānu Neveša piespēles precīzu sitienu no distances izdarīja Dezirē Duē, kurš pārspēja līdz tam lieliski spēlējušo Žoanu Garsiju.
Otrā puslaika pirmajā pusē, 55. minūtē, pēc malējais aizsargs Šavi Espārs pieslēdzās uzbrukuma un pēc Fermina piespēles panāca 1:1, gūstot savus karjerā pirmos vārtus Čempionu līgā. Aizvadot lielāko daļu no pirmā puslaika, Torress ar bumbu trāpīja pa vārtu stabu. Mazliet vēlāk, 72. minūtē, pēc Duē izpildītā stūra sitiena Likā Ernandess soda laukumā bija pārāks pār pretiniekiem otrajā stāvā un ar galvu raidīja bumbu mērķī - 2:1 PSG labā. 79. minūtē pēc diagonālas piespēles Lamins Jamals strauji pietuvojās vārtiem un ar sitienu no šaura leņķa panāca 2:2.
Tiesa, pāris minūtes vēlāk Vitors Ferreira jeb Vitinja ar sitienu no distances atjaunoja PSG komandai vadību. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas četras minūtes, pēc Ahrafa Hakimi piespēles bumbu tukšos vārtos ieraidīja Fabians Ruiss.
PSG uzvaru aizēnoja gūtās traumas, jo bez Dembelē maču priekšlaicīgi noslēdza arī Hviča Kvarachelija un Markinjuss.
Savukārt "Liverpool" mājās ar rezultātu 4:3 (2:2) pārspēja "Villarreal".
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Spēles ceturtajā minūtē liverpūliešu aizsargs Virdžils van Deiks pieļāva rupju kļūdu, kuras rezultātā bumba nonāca pie Georga Mikautadzes, gruzīnam panākot 1:0 "Villarreal" labā. Puslaika otrajā pusē viesi apsteidza pretinieku aizsardzību, un Serhi Kardona pēc ieskriešanas soda laukumā sita bumbu tīklā - 2:0.
Nedaudz vēlāk pēc Kosta Cimika izpildītā stūra sitiena Aleksis Makalisters ar galvu raidīja bumbu tīklā un samazināja viesu pārsvaru. Pirmā puslaika kompensācijas laikā pēc centrējuma soda laukumā bumba pie tālā vārtu staba nonāca pie Ronalda Arauho, kurš izlīdzināja rezultātu.
Otrā puslaika vidū, 65. minūtē, pēc Rio Ngumoa reida un piespēles Makalisters panāca 3:2, bet trīs minūtes vēlāk "Liverpool" vadību nostiprināja Floriāns Vircs. Trīs minūtes pirms pamatlaika beigām vienus vārtus atguva Tanitoluva Oluvaseji.
Citā mačā, ar "hat-trick" izceļoties Filam Foudenam, Mančestras "City" savā laukumā ar 5:1 (2:0) sagrāva Atēnu AEK.
Spēles 12. minūtē pēc Enco Fernandesa izpildītā soda sitiena bumba trāpīja pa pārliktni un vārtu priekšā atlēca pie Eliota Andersona, kurš savu iespēju izmantoja - 1:0 "City" labā. Puslaika otrajā pusē, 34. minūtē, Foudens ar sitienu no tuvas distances panāca 2:0.
Otrā puslaika ievadā, 52. minūtē, pēc Ambrozini Salvadora reida gar kreiso malu Stavrs Pilis ieraidīja bumbu "City" vārtos, bet piecas minūtes vēlāk Rajans Šerki pēc Foudena piespēles atjaunoja mājiniekiem drošāku vadību. Spēles 65. minūtē Riko Lūiss pēc piespēles soda laukumā atstāja bumbu pa sitienam Foudenam, kurš ar spēcīgu raidījumu panāca 4:1, bet 11 minūtes vēlāk Foudens no vārtu priekšas nokārtoja sev "hat-trick".
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Tikmēr "AS Roma" mājās ar rezultātu 4:0 (2:0) uzvarēja Bratislavas "Slovan".
Mača 21. minūtē pēc soda sitiena bumba vārtu priekšā nonāca pie Mario Ermoso, kurš sita to vārtos. Pēc 18 minūtēm Nauels Molina ar individuāli meistarīgu reidu panāca 2:0 Itālijas galvaspilsētas kluba labā.
Otrajā puslaikā, spēles sestajā desmitminūtē, bumbu viesu vārtos ieraidīja Nikolo Pizili un 11 metru soda sitienu realizēja Donjels Malens, rezultātam kļūstot 4:0 "AS Roma" labā.
No itāļu klubiem uzvaru svinēja arī "Napoli", kas mājās ar 4:3 (2:1) guva virsroku pār "Bodo"/"Glimt" no Norvēģijas.
Jau spēles 53. sekundē Mateo Politāno no 11 metriem vienā pieskāriena sita bumbu viesu vārtos, bet 27. minūtē Janss Pēters Hauge pēc "Bodo"/"Glimt" futbolistu teicamas saspēles panāca 1:1. Četras minūtes pirms pirmā puslaika beigām piespēle caur pretinieku aizsardzību atrada Skotu Maktomineju, kurš atguva neapoliešiem vadību.
62. minūtē Andrēass Helmersens soda laukumā varēja netraucēts izpildīt sitienu starp pretinieku aizsargiem un panāca 2:2, bet 75. minūtē pēc Politāno piespēles Maktominejs vēlreiz atjaunoja "Napoli" vienībai vadību. Udīna Bjurtūfta sitiens savos vārtos nodrošināja rezultātu 4:2 spēles 88. minūtē, taču kompensācijas laikā Sondre Fets samazināja "Napoli" pārsvaru.
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Tikmēr "Stuttgart" mājās spēlēja neizšķirti 1:1 (1:0) ar Madrides "Atletico".
Mača 36. minūtē Džeimijs Lūelings ar kreiso kāju izpildīja precīzu sitienu no soda laukuma robežas un panāca 1:0 mājinieku labā. Otrā puslaika otrajā minūtē pēc Ademola Lukmana piespēles Huljans Alvaress ar sitienu no aptuveni deviņiem metriem izlīdzināja rezultātu.
Puslaika vidū madridiešus mazākumā atstāja Mortens Hjulmands, kurš pēc rupja izklupiena saņēma sarkano kartīti.
Vienā no agrajām spēlēm Dortmundes "Borussia" viesos ar rezultātu 2:1 (1:1) uzvarēja bijušā RFS galvenā trenera Valda Dambrauska vadīto Baku "Sabah".
Desmitajā minūtē dortmundiešus vadībā izvirzīja Serhu Girasī, bet 39. minūtē 1:1 panāca Adens Makārtijs. Uzvaru "Borussia" komandai nodrošināja Girasī 53. minūtē gūtie vārti.
Tikmēr Stambulas "Fenerbahce" mājās spēlēja neizšķirti 2:2 (2:1) ar Prāgas "Slavia".
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Mājinieki maču sāka rezultatīvi, jo ceturtajā minūtē 1:0 panāca Oguss Aidins un 11. minūtē vadību nostiprināja Meisons Grīnvuds. Četras minūtes vēlāk Lukāšs Provods vienus vārtus atguva, bet neizšķirtu viesi izrāva pamatlaika pēdējā minūtē, kad precīzs bija Pāvels Kačors.
Otrdienas mazrezultatīvākajā spēlē Eidhovenas PSV viesos ar rezultātu 1:0 (0:0) uzvarēja "Porto". Vienīgos vārtus 57. minūtē guva Gūss Tils.
Šī ir trešā sezona kopš jaunā Čempionu līgas formāta ieviešanas, kurā 36 komandas ir apvienotas vienā grupā un katra no komandām aizvada spēles ar astoņiem dažādiem pretiniekiem.
Čempionu līgas fināls 5. jūnijā notiks Madridē.
Iepriekšējā sezonā otro titulu pēc kārtas izcīnīja Parīzes "Saint-Germain", kas finālā pēcspēles sitienu sērijā uzveica Londonas "Arsenal".