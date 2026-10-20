"Valmiera Glass"/ViA basketbolisti FIBA Eiropas kausā saņem pērienu no Francijas kluba "Elan Chalon"
Latvijas basketbola klubs "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/ViA) otrdien FIBA Eiropas kausa trešajā spēlē viesos ar 77:109 (26:31, 19:26, 19:28, 13:24) zaudēja Francijas komandai "Elan Chalon".
Valmieriešiem pa 18 punktiem guva Verners Kohs un Brīss Makbraids, desmit punkti, deviņas atlēkušās bumbas, četras rezultatīvas piespēles un piecas pārtvertas bumbas bija Aminu Mohamedam, deviņus punktus guva Dāvis Ozers, bet astoņi punkti un sešas rezultatīvas piespēles bija Derenam Viljamsam.
Laukuma saimniekiem rezultatīvākais ar 18 punktiem bija Grānts Holdens.
Valmierieši pirmajā spēlē ar 77:79 zaudēja Kosovas vienībai "Bashkimi", bet otrajā cīņā ar 82:74 pārspēja Tallinas "Bigbank"/"Kalev". Tikmēr "Elan Chalon" pirmajā mačā ar 79:72 guva panākumu pār "Manchester" un otrajā spēlē ar 65:74 piekāpās Turcijas vienībai "Korfez".
F grupā divas uzvaras trīs spēlēs ir "Elan Chalon" komandai, pa vienai uzvarai ir trīs spēles aizvadījušajai Valmieras vienībai, kā arī divus mačus nospēlējušajām Tallinas "Bigbank"/"Kalev" un "Korfez". Viena uzvara vienā spēlē ir "Bashkimi" vienībai, bet vienīgajā spēlē zaudējusi "Manchester". Kosovas un Lielbritānijas komandu spēle otrajā kārtā nenotika, jo "Bashkimi" nevarēja aizceļot uz Mančestru, tādējādi, iespējams, tā saņems tehnisko zaudējumu.
FIBA Eiropas kausā sacenšas arī "VEF Rīga", kas trešo pamatturnīra maču aizvadīs trešdien, izbraukumā spēkojoties ar "Oradea" no Rumānijas.
FIBA Eiropas kausa pamatturnīrā sacenšas 48 komandas, kas sadalītas astoņās grupās, klubiem aizvadīs divu apļu cīņas. Otrajā kārtā iekļūst katras grupas divas labākās vienības. Otrajā kārtā 16 komandas tiks sadalītas četrās grupās, ceturtdaļfinālu sasniedzot pirmo divu vietu ieguvējām. Izslēgšanas spēlēs uzvarētāji tiks noskaidroti divu spēļu summā.
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Pagājušajā sezonā par FIBA Eiropas kausa uzvarētāju kļuva Spānijas komanda "Bilbao".