Latvijas telpu futbola izlase atņem punktus favorītei Čehijai Pasaules kausa kvalifikācijā
Latvijas vīriešu telpu futbola izlase otrdien 2028. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra pamatkārtas pirmajā mačā viesos spēlēja neizšķirti 3:3 (1:0) ar Čehiju.
Latvijas izlases labā divus vārtus guva Renards Ūdris, bet viens precīzs sitiens bija Andžejam Mickēvičam.
Pirmie vārti šajā spēlē tika gūti divas sekundes pirms pirmā puslaika beigām, kad čehus pārspēja Mickēvičs. Otrajā puslaikā pēc nospēlētām 74 sekundēm Ūdris panāca 2:0, taču vēl 33 sekundes vēlāk vienus vārtus atguva Mihals Seidlers. Otrā puslaika vidū ar četru minūšu starpību mājiniekiem divreiz izcēlās Dušans Kinstners, bet 33. minūtē 3:3 panāca Ūdris.
Latvijas izlasei bija mazāk sitienu vārtu taisnstūrī (15:20), taču biežāk izdevās trāpīt pa vārtu konstrukciju (2:1).
Čehijai divās spēlēs ir četri punkti, Latvijai vienā mačā ir viens punkts, bet Azerbaidžāna savā līdz šim vienīgajā spēlē netika pie uzvaras.
Kvalifikācijas pamatkārtu Latvijas izlase 8. novembrī turpinās ar izbraukuma spēli Azerbaidžānā, bet februāra un marta mijā Azerbaidžāna un Čehija tiks uzņemtas savā laukumā.
Pasaules rangā Čehija ieņem 19. vietu, Latvija - 42. pozīciju, bet Azerbaidžāna - 55. vietu. Atlases pamatturnīrā Latvijas izlase iekļuva pēc trim uzvarām priekšsacīkšu kārtā aprīlī Albānijā, kur ar 8:0 tika uzvarēta Sanmarīno, ar 12:1 - Kipra un ar 3:2 - Albānija.
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Pagājušajā nedēļā Latvijas izlase pārbaudes spēlē Rīgā cīnījās neizšķirti 2:2 ar iepriekšējā Pasaules kausa bronzas medaļnieci Ukrainu, bet čehi kvalifikācijas pirmajā spēlē savā laukumā ar 2:1 pārspēja Azerbaidžānu.
Kvalifikācijas priekšsacīkšu kārtu pārvarējušās komandas pamatkārtā pievienojas 24 UEFA koeficientu ranga labākajām komandām. Elites kārtā iekļūs apakšgrupu uzvarētāji un četri labākie otro vietu ieguvēji, bet pārējie astoņi otro vietu ieguvēji piedalīsies "play-off" posmā.
Vēlāk grupās pa četrām komandām elites kārtā izlases par iekļūšanu finālturnīrā sacentīsies divos apļos ar mājas un izbraukuma spēlēm.
Pasaules kausa finālturnīra rīkotāji 2028. gadā vēl nav nosaukti. Eiropu tajā pārstāvēs septiņas komandas, taču, ja par rīkotāju tiks izvēlēta Eiropas valsts, kvalifikācijā tiks sadalītas tikai sešas ceļazīmes.
Jau ziņots, ka janvārī Latvijas izlase Rīgā debitēja Eiropas čempionāta finālturnīrā, kur uzvarēja Gruziju, bet piekāpās vēlākajām bronzas spēles dalībniecēm Francijai un Horvātijai.
Latvijas izlases kandidātu saraksts:
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vārtsargi - Rainers Mūrnieks ("Bochnia", Polija), Igors Labuts ("Panathinaikos", Grieķija);
universālie spēlētāji - Maksims Troickis, Vlads Rimkus, Ņikita Jelagovs, Aleksandrs Kuļešovs, Niks Edžus Bērziņš (visi - "Beitar"), Renards Ūdris (Lešno "Malepszy", Polija), Edgars Tarakanovs ("Anderlecht", Beļģija), Miks Babris (Kampoligūres CDM, Itālija), Viktors Kuļepovs (Kamenicas Krolevskas "We-Met", Polija), Sergejs Motiļs (Kazimeža Velkas "Motus", Polija), Artjoms Kozlovskis (Prāgas "Rapid", Čehija), Andžejs Mickēvičs (Belostokas "Jagiellonia", Polija), Andrejs Baklanovs (Džovinaco "Defender", Itālija), Tonijs Moldovāns (Kuldīgas "Nikers").