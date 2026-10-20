Mamčics ar Egli papildlaikā nokārto Karlovi Varu "Energie" uzvaru Čehijas ekstralīgas spēlē
Latvijas aizsargs Roberts Mamčics pēc komandas biedra Haralda Egles piespēles otrdien guva uzvaras vārtus Čehijas hokeja ekstralīgas mačā.
MAMA DOVEZL OT WINNER!! 🔥 https://t.co/DFTzvM3QF4— BYD Energie Karlovy Vary (@hokejkv) October 20, 2026
Karlovi Varu "Energie" mājās ar rezultātu 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) papildlaikā pārspēja Brno "Kometa" hokejistus.
Papildlaika otrajā minūtē Mamčics izdarīja plaukstas metienu, ripai nonākot vārtu kreisajā stūrī.
Mamčics šajā sezonā 12 mačos guvis trīs vārtus un atdevis divas rezultatīvas piespēles, bet Eglem tikpat spēlēs ir trīs gūti vārti un piecas rezultatīvas piespēles.
Vēl otrdien aizsarga Kristapa Zīles pārstāvētā Liberecas "Bili Tygri" viesos ar 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1) pēcspēles metienu sērijā zaudēja Vītkovices "Ridera" komandai.
No latviešu pārstāvētajām komandām turnīra tabulā visaugstāk ir "Energie", kas 12 spēlēs iekrājusi 23 punktus un atrodas trešajā pozīcijā 14 komandu vidū.
Pagājušajā sezonā par Čehijas ekstralīgas čempionvienību kļuva Pardubices "Dynamo".