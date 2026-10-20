Grigals vārtos kā mūris, "SaiPa" uzvar Somijas hokeja līgas spēlē
Dāvis Gustavs Grigals (foto: "SaiPa" / Facebook)
Hokejs

Grigals vārtos kā mūris, "SaiPa" uzvar Somijas hokeja līgas spēlē

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Seko Jauns.lv Google

Latvijas vārtsargs Dāvis Gustavs Grigals otrdien palīdzēja Lapēnrantas "SaiPa" komandai izcīnīt uzvaru Somijas hokeja līgas mačā.

Grigals vārtos kā mūris, "SaiPa" uzvar Somijas hok...

"SaiPa" mājās ar rezultātu 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā pārspēja Oulu "Karpat" komandu.

Grigals atvairīja 23 no 24 metieniem jeb 95,8% raidījumu. Šajā sezonā Grigals 14 mačos vidēji ielaidis 1,36 ripas un atvairījis 93,2% metienu, šajos statistikas rādītājos līgā ieņemot attiecīgi otro un sesto vietu.

Citā spēlē uzbrucējs Oskars Batņa ar Lahti "Pelicans" viesos ar 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) uzvarēja aizsarga Artūra Andžāna pārstāvēto Hemēnlinnas HPK.

No latviešu pārstāvētajām komandām visaugstāk turnīra tabulā ir "SaiPa", kas ieņem piekto pozīciju.

Iepriekšējā sezonā par Somijas čempioni kļuva Tamperes "Tappara".

Tēmas

Gustavs Dāvis GrigalsSomijaArtūrs AndžānsLahtiOskars Batņa

Citi šobrīd lasa