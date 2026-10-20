Dāvis Gustavs Grigals (foto: "SaiPa" / Facebook)
Hokejs
Šodien 21:26
Grigals vārtos kā mūris, "SaiPa" uzvar Somijas hokeja līgas spēlē
Latvijas vārtsargs Dāvis Gustavs Grigals otrdien palīdzēja Lapēnrantas "SaiPa" komandai izcīnīt uzvaru Somijas hokeja līgas mačā.
"SaiPa" mājās ar rezultātu 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā pārspēja Oulu "Karpat" komandu.
Grigals atvairīja 23 no 24 metieniem jeb 95,8% raidījumu. Šajā sezonā Grigals 14 mačos vidēji ielaidis 1,36 ripas un atvairījis 93,2% metienu, šajos statistikas rādītājos līgā ieņemot attiecīgi otro un sesto vietu.
Citā spēlē uzbrucējs Oskars Batņa ar Lahti "Pelicans" viesos ar 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) uzvarēja aizsarga Artūra Andžāna pārstāvēto Hemēnlinnas HPK.
No latviešu pārstāvētajām komandām visaugstāk turnīra tabulā ir "SaiPa", kas ieņem piekto pozīciju.
Iepriekšējā sezonā par Somijas čempioni kļuva Tamperes "Tappara".