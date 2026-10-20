Arnis Rumbenieks
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Šodien 18:19
Soļotājs Arnis Rumbenieks diskvalificēts uz trim gadiem
Latvijas soļotājs Arnis Rumbenieks par antidopinga noteikumu pārkāpumu diskvalificēts uz trim gadiem, otrdien paavēstīja pats Rumbenieks.
Sportists informē, ka dopinga gadījuma lieta sākās 2024. gada novembrī, kad viņš tika pārbaudīts ārpus sacensībām.
Latvijas Antidopinga birojs (LAB) otrdien ziņo, ka dopinga kontroles laikā sportista analīzēs tika konstatēta sportā aizliegta viela GW1516. GW1516 ir aizliegto vielu un metožu saraksta S4 grupas "hormoni un vielmaiņas modulatori" viela, kura lietošanai sportā ir aizliegta gan sacensību laikā, gan ārpus sacensību laika.