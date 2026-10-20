Rolands Šmits pieticīgs "Rockets" sakāvē Ķīnas virslīgas mačā
Foto: EPA/Scanpix
Rolands Šmits
Basketbols

Rolands Šmits pieticīgs "Rockets" sakāvē Ķīnas virslīgas mačā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas basketbolists Rolands Šmits otrdien Ninbo guva septiņus punktus Ninbo "Rockets" zaudējumā savā laukumā Ķīnas Basketbola asociācijas (CBA) otrās kārtas mačā.

Rolands Šmits pieticīgs "Rockets" sakāvē Ķīnas vir...

"Rockets" ar 73:103 (14:25, 17:27, 22:29, 20:22) zaudēja Taijuaņas "Shanxi Loongs".

Šmits 30 minūtēs un 33 sekundēs laukumā realizēja trīs no sešiem divpunktu metieniem un vienu no diviem soda metieniem, bet trīs tālmetieni mērķi nesasniedza. Latviešu basketbolists sakrāja arī astoņas atlekušās bumbas, kļūdu, četras piezīmes un +/- rādītāju -22.

14 punktus mājiniekiem guva Džao Jaņhao, bet pretinieku komandā ar 30 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Amidū Dialo.

Artūra Žagara pārstāvētā Džedzjanas "Golden Bulls" trešdien savā laukumā tiksies ar Šaņdonas "Hi-Speed Kirin".

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