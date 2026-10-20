232 kilometri! Gita Muceniece labo Latvijas rekordu 24 stundu skriešanā
Latvijas čempione 24 stundu skrējienā Gita Muceniece svētdien Francijas pilsētā Albi 24 stundās veica 232,421 kilometru, labojot sešus gadus seno Latvijas rekordu, otrdien ziņo Latvijas Vieglatlētikas savienība (LVS).
Maijā Muceniece Rojā ar 216,76 kilometriem izcīnīja uzvaru Latvijas čempionātā 24 stundu skrējienā. Piecus mēnešus vēlāk skrējēja no Pilsrundāles Bauskas novadā Francijas dienvidos laboja līdzšinējo Latvijas rekordu 229,962 kilometri, ko 2020. gadā sasniedza Austrijā dzīvojošā Diāna Džaviza.
Tieši pirms gada Albi norisinājās pasaules čempionāts 24 stundu skrējienā, kurā Džaviza savu rezultātu uzlaboja līdz 231,049 kilometriem. Šis sasniegums tika reģistrēts kā jauns Austrijas rekords, jo divkārtējā skrējiena Rīga-Valmiera uzvarētāja tobrīd vairs nepārstāvēja Latviju.
LVS vēsta, ka Muceniece Francijā pirmos 100 kilometrus veica deviņās stundās, 26 minūtēs un 58 sekundēs, bet pēc 12 stundām bija noskrieti 125 kilometri. Salīdzinājumā ar maijā aizvadīto Latvijas čempionātu Rojā skrējēja pirmajā sacensību pusē bija veikusi par 12 kilometriem vairāk. Noturot tempu arī turpmākajā sacensību gaitā, Muceniece diennakts laikā sasniedza 232,421 kilometru, iepriekšējo Latvijas rekordu pārspējot par 2,459 kilometriem.
Savukārt naktī uz pirmdienu Jēkabpilī notikušajā komandu pasaules čempionātā "Backyard Ultra" skriešanā Ināra Jēriņa sasniedza jaunu Latvijas labāko rezultātu sievietēm šajā skrējiena formātā, pieveicot 254,82 kilometrus. "Backyard Ultra" skriešanas sacensībās sportisti sacenšas atkārtotos vienu stundu garos apļos. Katrs aplis sākas pilnā stundā, un tas ir jāveic vienas stundas laikā. Viena apļa distance ir noteikta 4,167 jūdžu (6,706 km) garumā.
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Sacensības turpinās tik ilgi, līdz trasē paliek tikai viens skrējējs, kurš veic apli viens pats; šis skrējējs tiek pasludināts par uzvarētāju un vienīgo oficiālo finišētāju, bet visi pārējie dalībnieki tiek reģistrēti kā nefinišējuši.