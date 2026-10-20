Aļona Ostapenko veselības dēļ priekšlaicīgi izstājas no Ninbo "WTA 500" turnīra
Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko otrdien Ķīnā nespēja turpināt Ninbo "WTA 500" turnīra pirmās kārtas spēli ar Šveices pārstāvi Belindu Benčiču.
Ostapenko, kura WTA rangā ieņem 24. vietu, nespēja spēli turpināt, kad otrajā setā rezultāts mačā ar sacensībās ar piekto numuru izsēto Benčiču (WTA 14.) bija 3-6, 1-1. Par zaudējumu pirmajā kārtā Ostapenko saņēma vienu pasaules ranga punktu.
Jelena Ostapenko retired at 3-6, 1-1 (0-30) down vs Belinda Bencic. Had an MTO in set 1 for vitals and blood pressure check and didn’t continue. https://t.co/QZKK8VgcXW— edgeAI (@edgeAIapp) October 20, 2026
Benčiča otrajā kārtā tiksies ar Darju Sņiguru (WTA 40.) vai polieti Kataržinu Kavu (WTA 128.). Ostapenko ar Benčiču līdz šim bija tikusies trīs reizes, svinot vienu uzvaru. 2018. gada Indianvelsas turnīrā ASV Ostapenko uzvarēja trijos setos, bet 2020. gada Austrālijas atklātā čempionāta 1/32 finālā un pagājušā gada Austrālijas atklātā čempionāta pirmajā kārtā piekāpās divos setos.
Abas tenisistes spēlēja Uhaņas "WTA 1000" turnīrā, kur Ostapenko pusfinālā zaudēja vēlākajai finālistei no Lielbritānijas Sonejai Kartalai (WTA 170.), bet Benčiča Kartalai piekāpās otrajā kārtā.
Ninbo turnīrā Ostapenko startēja pirmo reizi, bet Benčiča pagājušajā gadā aizkļuva līdz ceturtdaļfinālam. Kopā ar taivānieti Suveju Sji Ostapenko ir pieteikta arī dubultspēļu sacensībām. Turnīrs Ninbo notiek cietā seguma kortos.