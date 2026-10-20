Goldensteitas "Warriors" sniedz jaunumus par Porziņģa statusu pirms jaunās sezonas sākuma
Goldensteitas "Warriors" galvenais treneris Stīvs Kers un ģenerālmenedžeris Maiks Danlīvijs īsi pirms Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) jaunās sezonas snieguši komentārus par Kristapu Porziņģi.
Jau ziņots, ka mīklainu veselības problēmu dēļ pagaidām prom no Goldensteitas "Warriors" komandas ir Kristaps Porziņģis, kurš vasarā parakstīja ar klubu divu gadu līgumu par 40 miljoniem (pilnībā garantēta gan ir tikai pirmā sezona).
Trīs nedēļu prombūtnē no komandas radās dažādas baumas un spekulācijas par to, kas izraisījis Porziņģa veselības likstas. Iepriekš bija publiski zināms par viņa saslimšanu ar POTS, taču ar šo slimību sirgst arī citi profesionāli sportisti. Porziņģis bija devies pat uz Losandželosu, lai meklētu atbildes pie kvalificēta medpersonāla, un pagājušonedēļ tikās ar "Warriors" vadību, kā arī sniedza skaidrojumu sociālajos tīklos.
Jauno sezonu Goldensteitas "Warriors" sāks naktī uz ceturtdienu, 22. oktobri, kad viesosies pie Losandželosas "Lakers". Kā medijiem norādījis galvenais treneris Stīvs Kers, tad Kristaps Porziņģis ar komandu izbraukumā nedosies, lai gan pirms pāris dienām ir ar viņu aprunājies (iepriekš norādīja, ka tikai sazinājies ar īsziņu starpniecību). Tas nozīmē, ka viņš joprojām atradīsies prom no vienības. Vienīgās labās ziņas ir saistībā ar Stefena Karija veselību. Treniņā pagrieztā potīte nav stipri savainota un viņš būs gatavs sākt sezonu.
Asked Steve Kerr how he’s handling communication with Kristaps Porzingis. Kerr talked to KP a couple days ago, has texted him. “Other than my concern for him … I don’t think of it when we come to practice. I don’t think of it because I have to focus on the guys who are here.” https://t.co/4kc4EXso6r— Luca Evans (@bylucaevans) October 19, 2026
Savukārt "Warriors" ģenerālmenedžeris Danlīvijs, viesojoties "TK Show" raidierakstā, atklāja, ka nav nekāda laika rāmja attiecībā uz Porziņģa pieejamību. "Kaut es zinātu! Godīgi sakot, ļoti vēlētos to zināt. Taču man nav nekāda termiņa šajā jautājumā. Mēs strādājam pie šī jautājuma. Tā ir ļoti neveiksmīga situācija. Man ir žēl Kristapa, taču arī man ir žēl mūsu komandas," teica Danlīvijs.
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On any Porzingis return timeline: "I wish I knew. Honestly, I wish I knew. I really don’t have a timeframe on it. We’re working through it. It’s an unfortunate situation. You know, I feel bad for Kristaps and obviously for us."— Tim Kawakami (@timkawakami) October 19, 2026
Warriors announce 2026-27 Opening Night roster https://t.co/gtx5kuSTct— Warriors PR (@WarriorsPR) October 20, 2026
Kristaps Porziņģis gan ir iekļauts Goldensteitas "Warriors" 18 spēlētāju pieteikumā uz 2026./2027. gada sezonu. Gadījumā, ja viņš dosies laukumā kādā spēlē, tā viņam kļūs par 11. sezonu NBA. Iepriekšējā viņš regulārajā turnīrā nospēlēja tikai 32 spēles, pieejamību ietekmējot veselībai.