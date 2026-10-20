Goldensteitas "Warriors" sniedz jaunumus par Porziņģa statusu pirms jaunās sezonas sākuma
Foto: AP/Scanpix
Nav zināms, kad un vai vispār Porziņģis šajā sezonā dosies laukumā.
Basketbols

Goldensteitas "Warriors" sniedz jaunumus par Porziņģa statusu pirms jaunās sezonas sākuma

Sporta nodaļa

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Goldensteitas "Warriors" galvenais treneris Stīvs Kers un ģenerālmenedžeris Maiks Danlīvijs īsi pirms Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) jaunās sezonas snieguši komentārus par Kristapu Porziņģi.

Goldensteitas "Warriors" sniedz jaunumus par Porzi...

Jau ziņots, ka mīklainu veselības problēmu dēļ pagaidām prom no Goldensteitas "Warriors" komandas ir Kristaps Porziņģis, kurš vasarā parakstīja ar klubu divu gadu līgumu par 40 miljoniem (pilnībā garantēta gan ir tikai pirmā sezona).

Trīs nedēļu prombūtnē no komandas radās dažādas baumas un spekulācijas par to, kas izraisījis Porziņģa veselības likstas. Iepriekš bija publiski zināms par viņa saslimšanu ar POTS, taču ar šo slimību sirgst arī citi profesionāli sportisti. Porziņģis bija devies pat uz Losandželosu, lai meklētu atbildes pie kvalificēta medpersonāla, un pagājušonedēļ tikās ar "Warriors" vadību, kā arī sniedza skaidrojumu sociālajos tīklos. 

Jauno sezonu Goldensteitas "Warriors" sāks naktī uz ceturtdienu, 22. oktobri, kad viesosies pie Losandželosas "Lakers". Kā medijiem norādījis galvenais treneris Stīvs Kers, tad Kristaps Porziņģis ar komandu izbraukumā nedosies, lai gan pirms pāris dienām ir ar viņu aprunājies (iepriekš norādīja, ka tikai sazinājies ar īsziņu starpniecību). Tas nozīmē, ka viņš joprojām atradīsies prom no vienības. Vienīgās labās ziņas ir saistībā ar Stefena Karija veselību. Treniņā pagrieztā potīte nav stipri savainota un viņš būs gatavs sākt sezonu.

Savukārt "Warriors" ģenerālmenedžeris Danlīvijs, viesojoties "TK Show" raidierakstā, atklāja, ka nav nekāda laika rāmja attiecībā uz Porziņģa pieejamību. "Kaut es zinātu! Godīgi sakot, ļoti vēlētos to zināt. Taču man nav nekāda termiņa šajā jautājumā. Mēs strādājam pie šī jautājuma. Tā ir ļoti neveiksmīga situācija. Man ir žēl Kristapa, taču arī man ir žēl mūsu komandas," teica Danlīvijs. 

Kristaps Porziņģis gan ir iekļauts Goldensteitas "Warriors" 18 spēlētāju pieteikumā uz 2026./2027. gada sezonu. Gadījumā, ja viņš dosies laukumā kādā spēlē, tā viņam kļūs par 11. sezonu NBA. Iepriekšējā viņš regulārajā turnīrā nospēlēja tikai 32 spēles, pieejamību ietekmējot veselībai. 

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